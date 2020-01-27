Как в МИОР будут внедрять концепцию слышащего государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ключевых задачах Министерства информации и общественного развития на 2020 год доложил глава ведомства Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии МИОР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть четкое видение, планы, стратегия развития всех курируемых направлений. Запланировано много важных проектов. Как известно, Президентом поручено внедрить концепцию слышащего государства. В целях решения данной задачи наше министерство планирует наладить системный мониторинг и анализ работы каналов обратной связи с населением», - сказал Даурен Абаев в ходе коллегии.

Он отметил, что во всех государственных органах планируется определить подразделения по работе с населением. Они, по словам, Даурена Абаева, должны находиться в прямом подчинении первому руководителю.

«Следующая задача - обеспечить проактивность информационной деятельности государственных органов. Планируется внедрение новых критериев оценки эффективности взаимодействия госорганов со средствами массовой информации. Будет продолжена работа по внедрению онлайн-трансляции заседаний государственных органов, а также заседания рабочих групп по законопроектам и общественных советов», - добавил министр.