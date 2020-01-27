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Как в МИОР будут внедрять концепцию слышащего государства

27 Января 2020 11:35
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Как в МИОР будут внедрять концепцию слышащего государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ключевых задачах Министерства информации и общественного развития на 2020 год доложил глава ведомства Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии МИОР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас есть четкое видение, планы, стратегия развития всех курируемых направлений. Запланировано много важных проектов. Как известно, Президентом поручено внедрить концепцию слышащего государства. В целях решения данной задачи наше министерство планирует наладить системный мониторинг и анализ работы каналов обратной связи с населением», - сказал Даурен Абаев в ходе коллегии.

Он отметил, что во всех государственных органах планируется определить подразделения по работе с населением. Они, по словам, Даурена Абаева, должны находиться в прямом подчинении первому руководителю.

«Следующая задача - обеспечить проактивность информационной деятельности государственных органов. Планируется внедрение новых критериев оценки эффективности взаимодействия госорганов со средствами массовой информации. Будет продолжена работа по внедрению онлайн-трансляции заседаний государственных органов, а также заседания рабочих групп по законопроектам и общественных советов», - добавил министр.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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