Как в места лишения свободы передают запрещенные предметы, рассказали в МВД РК

В основном запрещенные вещества попадают в места лишения свободы путем переброса через ограждения. В целях недопущения таких фактов регулярно проводится патрулирование прилегающих территории. Самые ухищренные способы проноса осуществляются при передаче осужденным посылок и бандеролей, рассказал на брифинге МВД Шынгыс Алекешев официальный представитель МВД, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Запрещенные предметы прячут в тюбики зубных паст, кремов, упаковки и тары лекарственных средств, консервные банки и другие продукты питания. Даже имеются случаи проноса запрещенных вещей в потайных местах одежды. Такие факты пресекаются сотрудниками. В настоящее время прорабатывается вопрос ужесточения ответственности за незаконную передачу, либо доставления мобильных средств связи и других технических устройств в места лишения свободы, – ответил на вопрос журналиста официальный представитель МВД РК.

Он добавил, что ответственность за передачу запрещенных вещей будет распространяться и на сотрудников, которые возможно допускают доставку запрещенных предметов на территорию учреждения.

Всего по данным МВД РК, в Казахстане функционирует 78 учреждений: 62 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов. В них содержится 37 тысяч лиц, из которых 32 тысячи осужденных и пять тысяч следственно-арестованных.

– В целях недопущения нарушения прав и законных интересов осужденных, а также для обеспечения дисциплинированности самих сотрудников учреждений Главой государства была поставлена задача по внедрению сплошного видеонаблюдения во всех колониях. На сегодня установлено более 39 тысяч видеокамер. В них предусмотрены функции аналитики и контроля. Также имеется сигнализация о проникновении в запретные зоны и перекрытии объектива, – сказал Шынгыс Алекешев.

При этом, изображения выведены в Ситуационный центр Комитета уголовно-исполнительной системы и одновременно в органы прокуратуры. К тому же, указанные меры уже дали положительный эффект, уточнил спикер.

– Жалобы на незаконные действия сотрудников сократились в 8 раз. С момента ввода данной системы выявлено порядка 24 тысяч нарушений режима содержания со стороны осужденных. Предотвращено 43 суицида и 4 попытки побега. Не допущено перерастание 9 конфликтных ситуаций в беспорядки. В результате такого контроля при попытке доставки запрещенных предметов задержан 151 человек, – привел данные Шынгыс Алекешев на брифинге.

По информации представителя МВД РК, пресечены попытки проноса 267 телефонов, 33 литра спиртных напитков и около двух килограммов наркотических веществ. К административной и уголовной ответственности привлекается 58 лиц, а по 88 делам – уже есть решения судов.

Он добавил, что ввиду нежелания соблюдать порядок отбывания наказания, появилась тенденция умышленного повреждения видеокамер отдельными осужденными. Всего ими было повреждено и выведено из строя 683 камеры видеонаблюдения. Такие противоправные действия не только создают «слепые зоны», но и наносят немалый материальный ущерб госбюджету. Поэтому в Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки.

– А именно, введена новая статья 428-1 «Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения в учреждениях УИС, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. В целом, это является сдерживающим фактором для противоправных действий, как со стороны осужденных, так и сотрудников, – отметил Шынгыс Алекешев.

По его словам, в колониях ведется работа в направлении социальной адаптации заключенных. Сегодня в 44 учреждениях проводится профессиональная подготовка по 35 наиболее востребованным рабочим специальностям. Это – плотники, маляры, штукатурщики, швеи, пекари и другие. По таким направлениям обучаются около 3 тысяч лиц.

– Трудоустройством обеспечена почти половина осужденных. Активно вовлекаются частные предприниматели на незадействованных производственных площадях в закрытых учреждениях. На этих объектах трудятся порядка четырех тысяч осужденных. В целом, в закрытых колониях работают свыше 11 тысяч человек. В основном они задействованы в производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика, а также изготовлении хлебобулочных изделий, – сказал в заключении представитель МВД РК.

Кроме того, оно помогает погашать иски по причиненному преступлением материальному ущербу, выплачивать алименты, а также оказывать финансовую поддержку родственникам.