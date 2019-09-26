Как в ҚТЖ ужесточили ответственность за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «НК «Қазақстан темір жолы» производится чистка рядов от недобросовестных работников. Так, в этом году уволено более 100 человек, в том числе сотрудники поездных бригад. Об этом стало известно в ходе встречи топ-менеджеров АО «НК «ҚТЖ» с представителями Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Председателя Правления по корпоративным вопросам и HR АО «НК «ҚТЖ» Серик Абденов отметил, что в компании утверждены антикоррупционные стандарты, определяющие запреты и ограничения, правила и нормы поведения работников, План мероприятий по противодействию коррупции. Вместе с тем совместно с Антикоррупционной службой разработана Дорожная карта по исключению бытовой коррупции в сфере железнодорожных перевозок.

«Компания благодарна Агентству РК по противодействию коррупции, которое помогает бороться с любого рода коррупционными проявлениями. Совместно с агентством разработана Дорожная карта, определившая приоритетные направления деятельности по предупреждению и противодействию коррупции в сфере железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок. Результаты работы по искоренению коррупции есть, но также есть и большое поле деятельности в этом направлении», - сказал Серик Абденов в ходе совещания.

В свою очередь, заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Шабдар рассказал, что на сегодня ведется работа по противодействию коррупции в тесном сотрудничестве с правоохранительными и государственными органами. Он также предложил для усиления борьбы с коррупцией в сфере железнодорожных перевозок ряд новых мер, среди которых – привлечение общественности.

«Одним приоритетных направлений агентства являются профилактика и предупреждение коррупции. В этом аспекте одним из действенных инструментов являются совместные обсуждения проблемных вопросов с государственными органами, квазигосударственным сектором, подведомственными организациями, территориальными подразделениями в формате живого диалога. Мы обсуждаем те болевые точки, которые имеются и находим совместные пути решения. Сотрудничество с АО «НК «Қазақстан темір жолы» осуществляем уже не первый год. У нас есть совместная Дорожная карта, в которой принят план совместных мероприятий. Много сделано. Наша основная цель - минимизация либо полное искоренение коррупционных проявлений в сфере железнодорожного транспорта», - прокомментировала директор Департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова.

Она также отметила, что по инициативе Агентства РК по противодействию коррупции совместно с АО «НК «ҚТЖ» создан проектный офис, который займется мерами по недопущению коррупционных рисков в железнодорожной отрасли.

Между тем в самой компании с начала года работает Комплаенс-служба, главной целью которой является соблюдение антикоррупционного законодательства, норм этики и ответственного поведения.

«В компании «Қазақстан темір жолы» данная служба полноценно заработала с начала года. Несмотря на короткий промежуток времени, службой проведена большая работа по внедрению референсной модели. В референсной модели был предусмотрен ряд процедур, которые позволяют бороться с таким злом, как коррупция», - пояснила руководитель Комплаенс-службы «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Ирина Капанова.

По ее словам, борьба с коррупцией должна исходить непосредственно от высшего руководства, что является и основным принципом работы компании.

«Компания стремится установить принцип «нулевой терпимости». Также есть принцип неотвратимости наказания. В законе о противодействии коррупции четко прописаны требования, что нужно выполнять, и самое основное - не вовлекаться во всевозможные коррупционные схемы. Существующие негативные проявления основательно портят репутацию компании. Вы знаете, что репутация - основной актив. Ее зарабатывают долгое время, а потерять можно в одночасье», - отметила Ирина Капанова.

Вместе с тем, по словам руководителя Комплаенс-службы, на совместном совещании также был озвучен ряд мероприятий, касающихся исключения бытовой коррупции на железнодорожном транспорте, а также автоматизации процесса продажи железнодорожных билетов.

«ҚТЖ» оказывает социально направленные услуги, и мы хотим, чтобы у нас был стабильный климат. Поскольку в компании принят «нулевой уровень» терпимости к любым коррупционным проявлениям, люди, которые замешаны в коррупционных правонарушениях, автоматически не могут принимать участие при найме персонала и занимать руководящие должности. Мы хотим, чтобы в наших рядах работали добропорядочные, честные и ответственные работники», - подчеркнула Ирина Капанова.