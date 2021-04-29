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    01:00, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Как в Костанайской области намерены решать проблему малокомплектных школ

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Малокомплектные школы в Костанайской области могут закрыть уже этим летом, если местные власти не решат вопрос с переселением жителей в рамках программы «Енбек», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила на совещании в областном акимате руководитель управления образования Зауре Байменова, для школ сейчас главная задача - обеспечить качество знаний, ликвидировать неминуемые пробелы в условиях дистанционного обучения. Однако на качество образования влияет и количество школ, не соответствующих гарантированному нормативу сети школ.

    «Это 97, или 20% школ области, которые находятся во всех сельских регионах. Наибольшее количество - в Мендыкаринском -15, Аулиекольском -10, Алтынсаринском, Камыстинском и Узункольском районах - по 9 школ, Джангельдинском - 8, Карасуском - 7». Безусловно, при решении данных вопросов учитываются все факторы: перспективность села, возможность увеличения контингента, кадровый вопрос, создание условий для проживания педагогов. На сегодня реальность такова, что при отсутствии необходимого контингента школьников у педагогов соответственно низкая учебная нагрузка, что неминуемо приводит к проблемам с кадрами, ведению предметов неспециалистами.»,- отмечает З. Байменова.

    Поэтому, как считает глава профильного ведомства, задача местных исполнительных органов, пока есть время, провести необходимую работу.

    «В связи с этим прошу акимов регионов оказать содействие в решении данной проблемы, путем переселения жителей в рамках программы «Еңбек». В случае, если данные меры не принесут должного эффекта, будем принимать решение о реорганизации либо закрытии школ до конца июня»,- сообщила она.

    При этом, как отмечает Зауре Байменова, в области имеется 22 пришкольных интерната, которые в настоящее время работают не в полную мощность, наполняемость - всего 42%. Также для организации подвоза учащихся задействовано 139 единиц автотранспорта, до начала учебного года будут приобретены еще 18 единиц.

    В связи с озвученным, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поставил задачу перед местными исполнительными органами в течение двух месяцев принять исчерпывающие меры по приведению школ к нормативам.

    «В случае закрытия - полностью решить вопрос с проживанием детей, обеспечить их подвоз. Для этого ежегодно выделяется на приобретение автотранспорта. Купили 13 единиц на 186 млн тенге. В этом году приобретём еще 18 единиц на 235 млн тенге», — подытожил аким.


    Теги:
    Костанайская область Образование Акимат
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