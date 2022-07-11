11 Июля 2022 14:19

Как в Костанае решат проблему с системой водоотведения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, как местные власти намерены решать проблемы с системой водоотведения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, ежегодно в паводковый период и во время сильных дождей происходит подтопления улиц и путепроводов в Костанае.

«Поступают жалобы от населения, проблема доставляет неудобства автомобилистам. После вступления в должность акима города, при первом рабочем объезде в рамках противопаводковых мероприятий, я озвучил одну из актуальных проблем данного периода - подтопление дороги под мостом по проспекту Назарбаева. В этом году мы средства предусмотрели и начали разработку ПСД «Реконструкция ливневой канализации от Жастар сарайы до улицы Рабочая» с реализацией в 2023 году. Проект обеспечит беспрепятственный пропуск талой и дождевой воды, что позволит предотвратить подтопление путепровода»,- сообщил М. Жундубаев.

Помимо этого, в городе продолжается строительство ливневой канализации в микрорайоне Юбилейный, которая исключит затопление жилой застройки в осенне-весенний период.

«Конечно, в данном направлении за короткий период невозможно решить все проблемы, накопленные годами. Нам известны все места возможного подтопления областного центра: путепроводы «Аэропорт», территория микрорайона Костанай-2, Северо-западного квартала, Колесных рядов, жилого массива «Дружба» и другие. Существующие ливневки не справляются с потоком воды. В связи с этим для оперативного решения проблем и увеличения ресурсов в паводковый период мы запланировали приобретение водооткачивающих насосов»,- добавил аким города.

Планируется, что в августе будут закуплены две передвижные мотопомпы на шасси МП-300 (производительность 300 кубов в час) для откачки дождевых, талых и сточных вод, а также подходящих для тушения пожаров.

«Мы будем поэтапно его (прим. агентства - вопрос с водоотведением) решать наряду с другими актуальными вопросами социальной сферы, строительства, инфраструктурного развития, благоустройства и текущего содержания города, корректируя свои планы»,- заключил М. Жундубаев.

Как сообщалось ранее, в Костанае после сильного дождя подтопило первый этаж аэропорта.