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Как в кино – казахстанский спасатель о последствиях землетрясений в Турции

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Февраля 2023, 15:25
Как в кино – казахстанский спасатель о последствиях землетрясений в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны Рахат Кендыбаев поделился впечатлениями от участия в спасении людей в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приехав в Турцию, мы направились в штаб, обсудили кое-какие детали касательно работы. Когда мы попали на объект, не покидало чувство, что все здесь, как в кино. Не верилось, что это реальность. Все большие дома там, высотой в 7-8 этажей, попадали. Было очень жалко людей. Жители разрушенных домов жили в палатках на улицах. Первые два-три дня мы работали по 24 часа в сутки. В первый же день мы нашли троих выживших – мужчину и двух женщин, одна из которых была пожилой», - рассказал Рахат Кендыбаев корреспонденту Казинформа.

Спасатель также отметил, что смотреть на происходящее было тяжело в психологическом плане.

«Видя все это, любой человек может получить психологическую травму. Но мы вследствие своей работы становимся более устойчивыми, мы видим такое и в других местах. Но мы стараемся не показывать своих эмоций людям, даже если тяжело. Особенно тяжело вытаскивать из-под завалов маленьких детей, женщин. Потому что очень жалко», - добавил Р. Кендыбаев.


МЧС   ДЧС   Землетрясение в Турции  
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