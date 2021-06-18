Как в Казахстане возродили реликтовое дерево турангу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием. Казахстан делает реальные шаги для борьбы с экологической угрозой. Одним из таких проектов является возрождение в стране реликтового дерева - туранги, которая способна предотвращать процессы опустынивания земель на территориях со сложными климатическими условиями. О том, как в Казахстане возрождают турангу корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор филиала «Юго-Восточный регион» Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Санат Баймухаyбетов.

По последним данным Организации Объединенных Наций, ежегодно мир теряет 24 млрд тонн плодородной почвы. Из-за деградации засушливых земель развивающиеся страны ежегодно недополучают до 8% национального внутреннего продукта. Проблема опустынивания не обошла стороной и Казахстан. Опустыниванию в республике подвержено около 60% земель, или около 165 млн га территории.

- Как известно, в вашей лаборатории занимаются выращиванием саженцев редких видов, среди которых саженцы туранги. Расскажите в чем особенность дерева туранги?

- Если говорить о реликтовом дереве туранга, то наши предки считали это дерево священным, поэтому большое значение придавалось его сохранению. «Это священное дерево, его нельзя трогать», - так считали наши предки.

Туранга- очень уникальный вид, который представляет большую ценность для сохранения и восстановления экосистем, а также играет важную роль в борьбе с опустыниванием. Дерево растет лишь в нескольких странах мира, в том числе в Казахстане в полупустынных зонах и на песчаных участках в долинах больших рек. Уникальность туранги состоит в том, что ни одно дерево, кроме нее не имеет такую устойчивость к резким температурным колебаниям и подобному климату, как в Казахстане, где зимой морозы достигают - 35С, а летом температура воздуха поднимается до +40С- это дерево засухоустойчивое и холодостойкое.

Являясь ценной древесной породой, туранга в тугайных лесах укрепляет берега рек, предохраняют их от размыва, а также успешно выполняет защитные функции, задерживая движение песков и снижая скорость ветра. Реликтовые туранговые тополя являются эндемичными для Балхашского района, и их наличие в регионе являются неотъемлемой частью пустынной и полупустынной экосистем республики.

- Несколько лет назад впервые в Казахстане удалось вырастить турангу искусственным методом. Расскажите подробнее.

- До 2016 года выращиванием туранги искусственным методом в Казахстане не занимались. Проводившиеся опыты по выращиванию туранги семенами и черенками в 50-60-х годах прошлого века не принесли ожидаемых результатов.Стоит помнить, что выращивание саженцев туранги - это сложный и трудоемкий процесс. И вот впервые метод по искусственному выращиванию был разработан в нашей лаборатории Республиканского лесного селекционно- семеноводческого центра под руководством профессора Жумабекова Ермека Жумабековича.

- Каким образом удалось это сделать?

- Очень сложно получить результат, если не выполнять каждое мероприятие аккуратно, кропотливо в соответствии со сложной технологией «ручного выращивания». К примеру, если вовремя не посадить семена в почву, в специальную среду и не соблюдать технологии последующего ухода, выращивания, то вырастить саженцы очень сложно. Такова специфика этой технологии.

Хочу отметить, что технология выращивания туранги профессора Ермека Жумабековича одобрена научно-техническим советом при Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, также была разработана специальная инструкция, а сам метод внесен в методические пособия для студентов казахстанских вузов и научных сотрудников.

- Каковы результаты по данному проекту на сегодняшний день?

- При содействии проекта Программы развития ООН и Глобального экологического фонда была расширена лаборатория филиала «Юго-Восточный регион» нашего центра. Благодаря этому проекту выращенные специалистами в лабораторных условиях первые 500 саженцев туранги были высажены на трех участках: «Сулуторангы», «Лавар» и «Каскелен», проведена инвентаризация туранговых насаждений на площади 3084 гектар в Куртинском лесном хозяйстве Алматинской области. Особо хорошо адаптировались под местный грунт саженцы на участках «Лавар» и «Сулутурангы», и сейчас их высота достигает двух метров. В будущем «Лавар» имеет перспективы стать маточной плантацией, откуда семена деревьев будут доставляться в нашу лабораторию для дальнейшего выращивания саженцев.

- Какие работы по восстановлению туранги и увеличению площади туранговых насаждений проводят сейчас?

- На сегодняшний день в нашей лаборатории выращивается около 700 саженцев туранги. Сейчас мы наблюдаем за тем, как они будут расти, но мы планируем и далее увеличивать количество саженцев. В прошлом году саженцы из лаборатории были высажены в Междуреченске в Алматинской области. В планах - создание плантации в долине реки Каскелен, что в 25 км от Алматы. К тому же через ПРООН к нам обратились специалисты из Сайрам-Угамского государственного национального парка с намерением высадить саженцы туранги на территории парка.

Уже сегодня результаты совместного с Программой развития ООН проекта демонстрируют хорошие перспективы для озеленения населенных пунктов, расположенных в аридных зонах. Благодаря освоению технологии метода выращивания туранги в лабораторных условиях полупустынные зоны можно превратить в высокопродуктивные угодья посредством создания лесов из быстрорастущих пород.

- Благодарю, за интервью!

Фото: Программа развития ООН в Казахстане (ПРООН)