Как в Казахстане внедряется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под координацией Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами, в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан и реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» внедряется Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте городов республиканского и областного значения. Об этом перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Внедрение электронной оплаты позволит создать современный инструмент по приему платежей в общественном транспорте, внедрить современные инновационные технологии, улучшить эффективность работы пассажирского транспорта, а также вывести денежные средства из теневой экономики за счет минимизации недобросовестных действий обслуживающего персонала.
Система оплаты в общественном транспорте полностью функционирует в 12 городах - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Атырау, Актау, Тараз, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Костанай, Актобе, Павлодар, частично в четырех городах – Уральск, Кызылорда, Петропавловск, Туркестан.
До конца / года планируется внедрение электронной системы оплаты в городе Караганде.
- В выходные дни общественный транспорт столицы не курсирует
- О причинах авиакатастроф и безопасности полетов рассказал глава Авиационной администрации
- Лишенный прав водитель задержан в Актюбинской области
- КТЖ приступил к перевозке угля к отопительному сезону
- В какие страны можно летать из Казахстана
- Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана