Как в Казахстане ужесточают ответственность за бытовое насилие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расследованием преступлений, где жертвами являются женщины и дети, будут заниматься женщины-следователи. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что в вопросах защиты прав женщин особая роль отводится специальным инспекторам полиции по защите женщин от насилия. Поэтому 25 февраля текущего года Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия обратил особое внимание на необходимость укрепления штатной численности этих полицейских подразделений. Буквально недавно за счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое и доведена до установленных нормативов. Сегодня штат инспекторов, работающих в сфере защиты женщин от насилия, составляет 248 единиц, а инспекторов по делам несовершеннолетних – более 1 тысячи», - сообщил Алексей Милюк.

По его словам, такие должности теперь введены в каждое районное подразделение полиции. Сотрудники этих подразделений принимают заявления, оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно сотрудничают с местными исполнительными органами.

«Кроме того, вводится специализация следователей для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети. Расследование таких дел в ближайшей перспективе будут проводить женщины следователи, что позволит не допускать факты предвзятого нетактичного отношения к потерпевшим», - подчеркнул спикер.

По его словам, значительная работа проведена в сфере совершенствования законодательства. В соответствии с поручением Главы государства, данным в сентябре 2019 года в Послании народу Казахстана («Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана) ужесточена ответственность за бытовое насилие: статья 110 Уголовного кодекса «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичные.

Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как это было ранее. За совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии, несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст.73 КоАП) срок ареста также увеличен с 3-х до 5 суток.

Предусмотрен самостоятельный состав правонарушений по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст.73-1 КоАП) и побоев (ст.73-2 КоАП), совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, с введением в санкциях этих статей ареста (15 и 10 суток, соответственно) и исключением штрафов как неэффективной меры наказания.

Также расширены полномочия суда в принятии решений о примирении сторон и установлению особых требований к поведению правонарушителя, а также введена ответственность за их нарушение.