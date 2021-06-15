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    14:15, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Как в Казахстане ухаживают за высаженными деревьями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане ухаживают за высаженными деревьями, подробно рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлан Кутпанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Средства на высадку деревьев тратятся и в конечном итоге страна должна получить то количество деревьев, которое она посадила. Поэтому у нас обязательно предусмотрен надлежащий уход за высаженными деревьями и будет обеспечена необходимая забота», - отметила вице-министр экологии Алия Шалабекова.

    По словам и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлана Кутпанбаева, согласно лесоводственным требованиям предусматривается уход за лесными культурами: прополка, полив. В первый год посадки проводится пятикратный уход. Во второй год посадки – четырехкратный уход. Через пять лет – однократный уход.

    «Для дикой природы и в целом природы пятилетнего ухода хватает. Это доказано и научно, и практически», - отметил Ерлан Кутпанбаев.

    Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на онлайн-пресс-конференции в СЦК рассказала о программе посадке саксаула и его защите.


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    Экология
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