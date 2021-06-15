НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане ухаживают за высаженными деревьями, подробно рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлан Кутпанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Средства на высадку деревьев тратятся и в конечном итоге страна должна получить то количество деревьев, которое она посадила. Поэтому у нас обязательно предусмотрен надлежащий уход за высаженными деревьями и будет обеспечена необходимая забота», - отметила вице-министр экологии Алия Шалабекова.

По словам и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлана Кутпанбаева, согласно лесоводственным требованиям предусматривается уход за лесными культурами: прополка, полив. В первый год посадки проводится пятикратный уход. Во второй год посадки – четырехкратный уход. Через пять лет – однократный уход.

«Для дикой природы и в целом природы пятилетнего ухода хватает. Это доказано и научно, и практически», - отметил Ерлан Кутпанбаев.

Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на онлайн-пресс-конференции в СЦК рассказала о программе посадке саксаула и его защите.