Как в Казахстане субсидируют кредиты по пострадавшим секторам экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более пяти тысяч проектов субcидировано в Казахстане в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам первого квартала в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» было просубсидировано 5 884 проекта на общую сумму кредитов 232 млрд тенге. Предоставлено гарантий по 6 892 проектам на сумму кредитов 87 млрд тенге. В рамках АКК было поддержано 134 проекта на сумму кредитов 5,9 млрд тенге», - сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Он отметил, что 1 апреля Главой государства поручено продлить срок субсидирования кредитов по пострадавшим секторам экономики. В рамках данной работы определены 93 общие классификаторы видов экономической деятельности (ОКЭД).

«Срок субсидирования составит 3 месяца с 1 апреля по 1 июля 2021 года. Планируется охватить более 6,7 тысяч проектов на сумму кредитов 425,5 млрд тенге», - проинформировал министр.

Также Асет Иргалиев добавил, что в прошлом году в рамках «ДКБ-2025» была начата программа микрокредитования бизнеса. В рамках данного направления предоставляются кредиты до 5 млн на оборотные средства и до 20 млн на инвестиционные цели.

«При этом, большая часть займов до 5 млн тенге выдаются на беззалоговой основе по ставке 6% для конечного заемщика. В рамках программы «Енбек» предоставляются бюджетные микрокредиты в городах и на селе под 6% годовых через АО «ФФПСХ». Во втором полугодии микрокредитование будет запущено также по программе «Дорожная карта занятости». Эти микрокредиты будут выдаваться выпускникам «Бастау-Бизнес» через создаваемые МФО «НПП «Атамекен». По итогам года в рамках указанных программ планируется микрокредитованием охватить более 24 тысяч субъектов предпринимательства», - сказал Асет Иргалиев.

Напомним, за третий квартал 2020 года доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике достигла 30,5%.