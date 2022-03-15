Как в Казахстане стимулируют социально-экономическое развитие регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о мерах стимулирования социально-экономического развития регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году для стимулирования социально-экономического развития регионов принят ряд ключевых программных документов. Это План территориального развития Республики Казахстан до 2025 года и Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны». С начала года актуализированы Комплексные планы социально-экономического развития западных и других регионов», - перечислил Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

По его словам, документы направлены на обеспечение сбалансированного развития регионов на основе системы региональных стандартов.

«В прошлом году c учетом рекомендаций Сената Парламента и Счетного комитета принят ряд мер по совершенствованию документов, регулирующих межбюджетные отношения, - продолжил министр. - Усовершенствована методика расчетов трансфертов общего характера. С учетом социально-экономического развития и специфики регионов, актуализированы показатели и коэффициенты».

Кроме того, пересмотрен подход по определению прогноза текущих затрат местных бюджетов.

«В качестве расчетной базы используется фактически сложившийся уровень текущих расходов каждого региона, который объективно и максимально учитывает специфику каждого региона и сложившийся уровень текущих затрат региона на одного жителя, т.е. получателя бюджетных услуг», - заключил А. Куантыров.