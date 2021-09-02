Как в Казахстане собираются экономить поливную воду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане собираются экономить поливную воду, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году успешно реализован первый проект по цифровизации магистрального канала «К-19» протяженностью 12 км в Мактааральском районе Туркестанской области. Благодаря оцифровке канала установлено, что вода расходуется на 45% больше от поливных норм», - сказал Магзум Мирзагалиев.

В течение ближайших 5 лет, как отметил министр, в планах оцифровать 212 каналов протяженностью более 3,3 тыс. км.

«Реализация данных мероприятий позволит сэкономить до 2,2 куб.км. Помимо этого, в целях экономии воды министерство предлагает довести площадь, где применяются водосберегающие технологии до 750 тыс. га к 2025 году», - добавил М. Мирзагалиев.

В целом, по данным ведомства, в республиканской собственности находятся 3 298 оросительных сетей протяженностью порядка 20,0 тыс. км, из них 60% (11,9 тыс.км) каналов находятся в неудовлетворительном состоянии. Что является первоочередной причиной высоких потерь при транспортировке воды до конечных потребителей.

Работа по реконструкции каналов ведется на постоянной основе. Так, за 2019-2020 годы было отремонтировано 1734 км каналов, введено в оборот 111,5 тыс. га орошаемых земель. В этом году запланирована реконструкция 1050 км каналов. Это позволит ввести в оборот 78 тыс.га орошаемых земель.