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Как в Казахстане сдерживают цены на сахар

12 Августа 2021 11:21
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Как в Казахстане сдерживают цены на сахар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова рассказала о мерах, направленных на сдерживание цен на сахар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках урегулирования и стабилизации внутренних цен и допуска основных товаров для потребления, принят ряд решений в отношении сахара. С прошлого года мы наблюдаем значительный рост цен на сахар. Это связано и с низкой урожайностью в 2020 году сахарной свеклы и серьезным повышением цен на сахарный тростник», - сказала Жанель Кушукова на коллегии ведомства.

«В связи с этим, году принято решение об установлении квот на льготный ввоз сахарного тростника и сахара готового с 15 мая по 30 сентября в размере 134,4 тысячи тонн. Такое решение позволит нам сбить ненужный рост цен на сахар и стабилизировать работу сахаропроизводящих компаний», - добавила она.

Ранее вице-министр с ообщила о росте объемов торговли почти со всеми торговыми партнерами страны. «Особую роль в торговом обороте играют государства-члены ЕАЭС – в страны ЕАЭС мы экспортировали продукцию на 2,8 млрд долларов США, что на 36% больше, чем наш экспорт в прошлом году. И опять таки основной прирост наблюдается за счет экспорта несырьевых товаров. Экспорт в страны ЕАЭС несырьевых товаров составил 1,7 млрд долларов США, прирост составил 50%», - отметила спикер.



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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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