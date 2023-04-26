Как в Казахстане решается проблема женской безработицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте рассмотрен вопрос о мерах по снижению женской безработицы в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что «проблема женской безработицы является наиболее чувствительным индикатором социального развития общества. Решение проблемы требует поиска новых подходов к формированию комплекса профилактических мер, а также выявлению и решению проблемных зон в действиях уполномоченных органов, направленных на обеспечение занятостью».

Экспертная группа Национальной комиссии подробно изучила данный вопрос и пришла к выводу, что для принятия точечных превентивных мер по преодолению безработицы среди женщин необходим прежде всего анализ по гендерному разрыву (доля рабочих мест, занимаемых женщинами) в разрезе отраслей и регионов.

Данные по трудоустройству выпускников вузов и ТиПО, показателей по молодежи категории NEET в гендерном аспекте и разрезе регионов помогут своевременно и точечно принимать упреждающие меры по превенции рисков в сфере борьбы с женской безработицей.

О текущей ситуации по обеспечению занятостью женщин выступила министр труда и социальной защиты населения Т. Дуйсенова. Министр отметила, что «в соответствии с Законом «О занятости населения» государство обеспечивает меры содействия занятости населения, основанные на защите от любых форм дискриминации и равенстве возможностей в получении профессии и работы, выборе условий занятости и труда».

В настоящее время занятость населения обеспечивается в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Однако несмотря на широкий спектр принимаемых государством мер, уровень женской безработицы в Казахстане остается высоким. Так, по итогам 4 квартала 2022 года составил 5,5% (по РК – 4,8%). Наибольший уровень женской безработицы наблюдается в Мангистауской области – 7,0%, Абайской – 6,8%, Туркестанской – 6,7%, в области Жетысу – 6,5 %.

Экспертами Нацкомиссии подготовлен перечень показателей в динамике для оценки занятости женщин, которые помогут видеть общую картину женской безработицы в разрезе регионов и позволят принимать точечные меры по обеспечению женщин занятостью.

Национальная комиссия, изучив гендерный разрыв по доходам и безработице женщин, предлагает совместно с Astana hab запустить программу, которая поможет женщинам зарабатывать на фриланс-платформах. Данная инициатива позволит обеспечить женщинам гибкий источник дохода и продвигать их финансовую самостоятельность.

С презентацией программы выступила член Нацкомиссии, управляющий директор международного технопарка Astana hub А.Абдрахманова.

В заседании Нацкомиссии приняли участие представители экспертного сообщества, заместители акимов регионов, руководители центральных государственных органов.

По итогам заседания председатель Национальной комиссии А. Балаева дала ряд поручений государственным органам.