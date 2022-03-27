Как в Казахстане решается проблема ТБО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблема стихийных свалок и переработки твердых бытовых отходов на сегодня стоит довольно остро в Казахстане. Понятно, что этот вопрос напрямую влияет на экологию. О том, как в Казахстане планируют решать данный вопрос, читайте в материале МИА «Казинформ».

Как отмечают в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, на сегодня одной из актуальных тем, затрагиваемых гражданами, является вопрос размещения отходов.

В целях контроля и планирования работ по решению этой проблемы осуществляется космический мониторинг несанкционированных отходов. Так, на сегодня по республике выявлено 7 328 несанкционированных свалок, из которых уже ликвидировано 6 740, или 89%.

В частности, по данным Минэкологии, свалки полностью ликвидированы в Кызылординской, Атырауской областях и в городах Алматы, Шымкент.

По горячей линии в министерство поступило 479 обращений, из них 54% (258) приходятся на стихийные свалки.

Для решения систематической проблемы выработаны комплексные меры по ликвидации действующих и недопущению образования новых стихийных свалок.

Кроме того, параллельно ведутся работы по налаживанию переработки твердых бытовых отходов.

Так, в 2021 году увеличена доля переработки отходов ТБО до 21%, или на 2,7 % от уровня 20 года (2020г. – 18,3 %), по промышленным отходам до 38,2 %, в 2021 году было 36 %.

В дальнейшем в ведомстве ставят задачу - увеличить долю их утилизации до 24%, а промышленных до 40%.

В 134 городах и районах внедрен раздельный сбор отходов, что составило 65%, а в 96 населённых пунктах внедрена сортировка. Зарегистрировано 205 организаций, занимающихся отходами. Проводится работа и по решению проблем с историческими загрязнениями.

Установки по уничтожению опасных отходов ПХД и СОЗ-содержащих отходов на безвозмездной основе передаётся Казахстану от ООН (ЮНИДО), ожидается поставка оборудования в текущем году.

С 2021 года проводится реализация проекта по рекультивации хвостохранилища «Кошкар Ата», были выделены средства в 1 млрд тенге, на 22 года предусмотрено 3 млрд тенге, проект будет реализован до 2024 года.

Также ведутся работы и по приведению в порядок канализационно-очистных сооружений

Как отмечают в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, всего по республике требуется реконструкция и строительство 53 объектов КОС (канализационно-очистные сооружения)

Реализация проектов КОС планируется финансировать за счет привлечения займов международных финансовых организаций (МФО) под государственную гарантию Правительства. Так, на сегодня Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития готовы выделить займы на 15 лет, с 4-летним льготным периодом.

На сегодня разработано 2 ТЭО на 11 проектов на общую сумму 104,3 млрд тенге.

По ТЭО 5 проектов АБР (Балхаш, Сатпаев, Степногорск, Жезказган и Жанатас) получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза», по рекомендации АО «КазЦентрГЧП» ТЭО будет переработано и повторно внесено РГП «Госэкспертиза» в первом полугодии 2021 году.

Кроме того, отдельно начата разработка ТЭО по городу Нур-Султан за счет грантовых средств АБР.

«Реализация проектов КОС позволит улучшить экологическую обстановку в стране, обеспечить внедрение новых технологий и гарантированную эксплуатацию КОС в течение 15 лет», - заверяют в минэкологии.



