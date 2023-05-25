Как в Казахстане регулируют цены на сжиженный газ, рассказала депутат Смышляева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В начале года в Мажилисе одобрили поправки по вопросам регулирования цен на сжиженный газ. О том, что изменилось за это время, рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в мобильной студии телеканала Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, учитывая рост потребления сжиженного газа за последние 2 года, он является ограниченным ресурсом. Основной объем, то есть порядка 98% мы получаем из попутного нефтяного газа. У нас попутного газа много, но он не полностью перерабатывается. На сегодняшний день в Казахстане работает порядка 11 нефтеперерабатывающих заводов, которые производят сжиженный газ. Из них 9 заводов работают на план поставки. Стоит отметить, что рост потребления прежде всего из-за автомобилей. Мы видим особенность повышения цен на бензин, в то время, когда газ почти в 4 раза дешевле. Установить газовое оборудование на автомобиль стоит 200 тысяч тенге, и оно окупится примерно за 3 месяца. По международным стандартам цена сжиженного газа должна составлять порядка 70% цены бензина. Тогда у нас не будет такого перекоса в сторону газового оборудования на автомобилях. 60% всего сжиженного газа потребляет именно автомобиль. Помимо этого, есть и промышленное потребление, а также газгольдеры. По официальным данным почти полмиллиона автомобилей на сжиженном газе», - сказала Екатерина Смышляева.

По словам депутата, в таких условиях сжиженный газ останется ограниченным ресурсом.

«Низкая цена провоцирует не только рост потребления, но еще и не дает развиваться производствам, которые перерабатывают. Если у заводов не закрывается даже себестоимость, то смысл наращивать это производство? В прошлом году по этой причине производственная мощность упала на 100 тысяч. У нас есть два выхода. Первый – отпустить цену в рынок полностью, и он сам сформирует цену. То есть, у нас есть варианты не только внутренних ресурсов, но и варианты импорта сжиженного газа. При включении рыночных механизмов, цена резко поднимется в несколько раз, а затем установится на уровне импорта. Тогда и дефицит исчезнет на 100%. Но стоит учесть, что газ будет дороже. Второй – наладить прозрачное управление дефицитом, то есть управление процессами, которые происходят в обороте сжиженного газа», - пояснила Екатерина Смышляева.

Депутат отметила, что есть теневые ресурсы, которые нужно высвободить для того, чтобы впустить их в официальный оборот.

«Отмечу, что сегодня рынок сжиженного газа крайне непрозрачен. Также наблюдается теневой экспорт. Есть теневые рынки, которые мы вообще не видим. Мы не видим сколько и где реализован газ. Если распределили одному региону, мы не видим в том ли регионе он продан, кем он востребован. У нас нет приоритетов потребителей. Все эти моменты при грамотном регулировании могут высвободить до 30% дополнительных ресурсов, которые будут в официальном обороте и будут доставаться нашим гражданам по той цене, которую регулирует государство», - отметила спикер.

По ее словам, благодаря этому законопроекту вводится модель управления дефицитом сжиженного газа.

«Во-первых, мы практически исключаем все посреднические варианты. Как все знают, у нас были незаконно приватизированные части объектов, которые должны быть внутри производственных комплектов на заводах. Соответственно это отдельное предприятие, которое за свои услуги требует отдельных денег. Во-вторых, мы вводим полную прозрачность самого оборота. То есть, когда сжиженный газ уходит с завода, согласно плану поставки, отгружается к кому-то юридическому лицу. И в отношении него вводится обязательство, а министерство энергии будет получать информацию о сопроводительных транспортных накладных, движении товара по стране, розничной реализации. К примеру, если в Астане, попросили определенный объем газа, по фискальным операциям будет видно, что это реализовано», - добавила Екатерина Смышляева.

Спикер также отметила, что на основании этой информации весь оборот будет прозрачен.

«Мы в законе поставили срок, что с 2024 года без человеческого участия будет происходит перераспределение объемов газа между регионами. Они будут планироваться на основании объемов предыдущих месяцев и климатических коэффициентов. К примеру, если в том или ином регионе реализация была в объеме 100, то следующий месяц будет 120, ну или 80. Самая главная идея законопроекта в том, чтобы все было четко и совершенно прозрачно. Дело в том, что и раньше можно было какие-то запреты установить, но в этом не было смысла, ибо их невозможно было администрировать. Теперь же, мы ввели новую модель администрирования и окружили ее соответствующими ограничениями. Теперь это все будет работать в комплексе», - сказала Екатерина Смышляева.

Отметим, ранее сообщалось о том, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа».