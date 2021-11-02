НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете медицинского и фармацевтического контроля пояснили, как в Казахстане регистрируются зарубежные вакцины против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, Глава Государства в своем ежегодном Послании поручил ускорить закуп зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин.

В свою очередь, регистрация зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин обеспечит население достаточным количеством качественных вакцин и поспособствует формированию коллективного иммунитета. Для начала хотелось бы разъяснить, как в Казахстане устроен на текущий момент механизм регистрации вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Во-первых, регистрационные удостоверения лекарственным средствам, которые находятся в обращении на территории РК выдаются Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК. Вакцины против COVID-19 не являются исключением. Все временные регистрационные удостоверения вакцинам выдаются Комитетом на основании Постановления Правительства РК от 15 декабря 2020 года № 850 в соответствии с Правилами временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19, произведенных в Республике Казахстан.

Правила временной госрегистрации вакцин против коронавируса COVID-19 разработаны в соответствии с подпунктом 9) статьи 6 Кодекса РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указа Президента Республики Казахстан о 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» и определяют порядок проведения временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19.

Временное регистрационное удостоверение вакцинам против коронавируса COVID-19, произведенным за пределами Республики Казахстан, выдается при условии наличия соответствующего решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и на основании заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий о наличии регистрации вакцины в стране производителя и соответствии производственной площадки требованиям GMP. Временное регистрационное удостоверение выдается на срок до 8 месяцев.

«В Казахстане зарегистрировано несколько вакцин против COVID-19, которые включены в реестр ВОЗ. К примеру, наши граждане ранее вакцинировались вакциной Vero Cell (Sinopharm), разработанной Пекинским институтом биологических продуктов, которая одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года. Также в ближайшее время ожидается поставка Pfizer. В рамках послания Главы Государства продолжается активная работа по расширению перечня зарегистрированных вакцин в РК, одобренных ВОЗ», - пояснил корреспонденту Казинформа председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Бауыржан Байсеркин.

Отметим, после регистрации регулирующие органы тщательно отслеживают эпидемиологическую эффективность всех применяемых вакцин, а также осуществляют мониторинг мероприятий по контролю безопасности и минимизации риска. Непрерывный мониторинг безопасности вакцин позволяет быть уверенным в том, что польза вакцины продолжает перевешивать риски.

Ознакомиться со списком зарегистрированных в Казахстане вакцин против COVID-19, а также с инструкциями по медицинскому применению можно на официальном сайте Комитета.