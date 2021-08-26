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Как в Казахстане реализуется проект по профилактике интернет-зависимости среди молодежи

26 Августа 2021 20:10
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Как в Казахстане реализуется проект по профилактике интернет-зависимости среди молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн пресс-конференция о ходе реализации проекта «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу

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В онлайн пресс-конференции приняли участие председатель Комитета по делам молодежи и семьи РК Шахмардан Байманов, руководитель Единой детско-юношеской организацией «Жас Ұлан» Динара Садвкакасова, эксперты и представители региональных молодежных организаций.

Спикеры проинформировали СМИ и экспертов о проводимой работе по анализу международного законодательства в сфере профилактики интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей; встречах фокус-групп с целью выявления кибербуллинга, онлайн-зависимости и зависимости от азартных игр; о работе Telegram-каналов, созданных по каждому региону для выявления фактов кибербуллинга, пропаганды азартных игр.

За период реализации проекта более одной тысячи молодых людей из 17 регионов прошли обучение по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и зависимости от азартных игр.

По итогам проекта планируется подготовка аналитического доклада по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, в том числе с выработкой конкретных рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в данной сфере.

Кроме того, о новостях проекта можно узнать на страницах организации «Жас Ұлан» в социальных сетях: Facebook – ReStart и Instagram – restart_social

Проект реализуется при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках Комплексного плана по поддержке молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы .



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#Интернет   #Молодежь   #МИОР  
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