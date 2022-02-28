Как в Казахстане развиваться майнингу – мнения экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие отрасли майнинга обсудили в Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент ассоциации блокчейна и инудстрии дата-центров Алан Дорджиев пояснил ситуацию, сложившуюся с майнинговыми дата-центрами.

«На текущий момент майнинговые дата-центры не работают уже в Казахстане около двух месяцев, они отключены от электричества. Причины по отключению электричества разные - начиная от дефицита (электроэнергии - прим. авт.). Все легальные дата-центры трудоустраивают около 2500 человек, средняя заработная плата составляет от 400 тысяч тенге», - рассказал Алан Дорджиев во время пресс-конференции, прошедшей в столице.

По его словам, экспорт услуг дата-центров в Казахстане на прошлый год составил от 600 до 800 млн долларов.

«Вся добыча биткойна за прошлый год составила 15 млрд долларов для всех стран. Примерный объем денег добытых монет составил 2 млрд долларов», - проинформировал он.

Также эксперты поделились, насколько возможен майнинг и с использованием атомной электростанции и есть ли в этом случае зарубежный опыт.

«На сегодня в других странах есть опыт использования «зеленой» электроэнергии. «Зеленая» энергетика позитивную сторону в добычи биткойна, конечно, имеет. «Рожденный биткойн от зеленой электроэнергии» - это на самом деле больше тренд и идет популяризация. АЭС - одно из зеленых направлений электроэнергии, и в принципе, имеет место быть этому», - считает руководитель компании Enegix Жанат Альдебергенов.

Как отметили во время пресс-конференции, к примеру, российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» построил дата-центр, который подпитывается напрямую с атомной электростанцией.

«Майнинг - это фундамент для развития финансовых инструментов. Если мы сейчас урегулируем и выстроим технологию, процедуру правильно и внедрим ее, то за этим большое будущее и мы над этим работаем», - говорят эксперты отрасли.

Директор компании BTCKZ Дин-Мухаммед Маткенов в свою очередь пояснил, что для майнинга криптовалют нужно определить техрегламент.

«Нужно понимать, что технологии блокчейн - это эволюционное будущее интернета (…) Мы уже на самом деле 5 месяцев сидим без электричества. На сегодня моя компания уже уволила 130 человек. Мои предложения – нужно определить техрегламент и признать это промышленностью. Мы видим, что ни одна индустрия за всю историю Казахстана не приводила к энергодефициту», - сказад Дин-Мухаммед Маткенов.

Вместе с тем, эксперты ответили на поручение Президента РК по поводу повышения налога на майнинг. Напомним, что текущая налоговая ставка составляет 1 тенге за киловатт мощности.

По их словам, налоговая ставка на майнинг в 1 тенге - нормальная норма на сегодня.

«С нового года платим 1 тенге за киловатт в час. Мой объем составляет 78 млн тенге в месяц - практически 1 млрд тенге в год. Ставка, которая существует сейчас в 1 тенге - нормальная, эта норма в рамках законопроекта долго обсуждался», - считает Дин-Мухаммед Маткенов, предложив оставить норму.

Отметим, что в Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров намерены создать диалоговую площадку для выработки предложений в целях дальнейшего развития новой индустрии.