Как в Казахстане развивается индустрия комиксов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Комикс - рисованная история, которая сочетает в себе черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Как в Казахстане развивается рынок отечественных комиксов читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В Казахстане комиксы начали свой путь относительно недавно. Лишь в 2010 году стали публиковаться иллюстрированные работы казахстанских авторов. На данный момент индустрия комиксов ограничивается лишь двумя крупными городами - Алматы и Нур-Султан, в менее крупных городах к комиксам проявляется интерес, но читать и покупать их пока не спешат.

По словам руководителя крупнейшего комикс-издательства KHAN Оразхана Жакупа, к данному жанру у казахстанской публики сложилось неоднозначное отношение - одни считают его «картинками для детей», другие признают серьезным видом искусства.

«Один факт остается очевидным, если сравнивать американскую индустрию комиксов, европейскую и японскую с казахстанской, то последняя безусловно проигрывает», - рассказывает он.









В Казахстане в 2021 году прошёл первый конкурс среди художников-иллюстраторов. Казахстанским комикс-авторам предоставили площадку, где они смогли продемонстрировать свои работы общественности. Идея конкурса принадлежит благотворительному фонду BAUZRHAN, который решил реализовать ее, выпустив ограниченный тираж иллюстрированной книги об истории Казахстана, в которую вошли знаковые для страны культурные, спортивные, экономические и другие события.

«Проведение подобного конкурса - большой шаг в развитии отечественной индустрии комиксов, а также переосмысления истории страны посредством творчества казахстанских иллюстраторов. Выпуск иллюстрированного издания – это «первая ласточка», и кто знает, возможно, скоро мы увидим переиздание книги «Путь Абая» в подобном формате», - сказал Оразхан Жакуп.

По итогам конкурса лучшие иллюстрации опубликуют в современном издании «Тарихым - бүгінім, ертеңім!», которое будет в свободном доступе в библиотеках Казахстана. Для организаторов конкурса проведение подобной инициативы не первый опыт, ранее фонд BAURZHAN провел конкурс рисунков среди талантливой молодежи. Тогда работы участников легли в основу юбилейного иллюстрированного издания произведения Абая Кунанбайулы «Слова назидания».

Как отмечают издатели, на сегодняшний день начинающие художники - это молодежь 12-14 лет. Возраст профессионального автора комиксов - 20-25 лет, хотя бывают и исключения.

Например, алматинец Ислам Тохтахунов является одним из тех художников, который решил представить свою работу в конкурсе.

«Комиксы мне интересны тем, что этот жанр объединяет идею и картинку и в этом есть своя особая эстетика. Я уверен, что в Казахстане много талантливой молодежи, поэтому главной мотивацией участия в конкурсе является желание внести свой вклад в развитие творческой индустрии страны. К примеру, моя конкурсная работа посвящена творчеству казахстанского музыканта Скриптонита. Думаю, что комиксы способны донести до молодежи ценность истории и здоровые идеи», - рассказал он.

Асылбек Ишангалиев тоже из Алматы, занимается комиксами около 5 лет. По его мнению, данный жанр - мультипликация, которая не требует большой командной работы и финансовых затрат.

«Участие в конкурсе иллюстраторов было для меня неким вызовом. Свою работу я посвятил национальной валюте», - поделился молодой художник.









По словам руководителя крупнейшего комикс-издательства KHAN Оразхана Жакупа, творчество, в данном случае комикс, может стать мостом для просвещения людей, при условии, что работа выполнена качественно.

«Самая большая сложность, с которой сталкиваются авторы комиксов, это финансы, а точнее их отсутствие. В Казахстане, чтобы монетизировать комиксы, автору нужно преодолеть множество трудностей. Основная проблема состоит в том, что проект комикса скорее всего останется в столе, так как на его издание и хорошую рекламную кампанию необходимо финансирование. Хорошим решением может стать создание централизованного сообщества, куда смогут обращаться авторы с возможностью быть опубликованными и получать гонорар от продаж.

В США и Японии уже давно признали комиксы серьезным жанром, который доказал свою состоятельность и самостоятельность: он официально зарегистрирован, как девятый вид искусства. Нам стоит признать, что комиксы оказывают колоссальное влияние на молодёжь по всему миру, и это не только развлекательная индустрия, в них можно встретить глубокие истории и найти философские мысли», - заключил он.

Казахстанские издатели уверены, что при правильном подходе и вложениях на комиксах можно зарабатывать.

Напомним, в Казахстане появился первый комикс против религиозного экстремизма.