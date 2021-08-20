Как в Казахстане проводят мониторинг подземных вод

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о мониторинге подземных вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводятся систематические режимные наблюдения на 4006 пунктах государственной сети мониторинга подземных вод, на 12 постах по изучению гидродинамических предвестников землетрясений, на 4 полигонах техногенного загрязнения подземных вод, на 2 полигонах и 39 постах за опасными геологическими процессами», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

«Данные мониторинга используются для оценки изменения ресурсов подземных вод, контроля за истощением и загрязнением подземных вод, передаются заинтересованным государственным и местным исполнительным органам», - добавил спикер.

Ранее С. Брекешев рассказал, сколько месторождений находится на госбалансе страны. «С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года по результатам проведенных геологоразведочных работ на Госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, 4 – полиметаллов и т.д», - отметил он.