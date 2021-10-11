Как в Казахстане проводится физическая подготовка военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Физическая подготовка считается одним из основных элементов готовности военнослужащего к выполнению боевых задач, кроме хорошей физической формы, это еще и укрепление морального духа и стойкости воинов. Динамику физической подготовки личного состава отслеживают в Департаменте боевой подготовки. Как организовывается физическая подготовка военнослужащих, рассказал представитель управления физической подготовки майор Олжас Сердалиев в ходе интервью онлайн-брифинга Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста, об организации физической подготовки у военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана. На что делается основной акцент?

- Физическая подготовка является основным предметом боевой подготовки, важнейшей составляющей частью боеспособности подразделения Вооруженных Сил, и она организована в соответствии с правилами физической подготовки.

В зависимости от категории военнослужащих Вооруженные Силы занимаются физической подготовкой по-разному. Например, курсанты, солдаты, кадеты охвачены пятью формами физической подготовки: это утренняя физическая зарядка, это учебные занятия, спортивная работа, самостоятельная физическая тренировка и физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности. А офицеры и сержанты, военнослужащие контрактной службы – двумя формами физической подготовки. Это учебные занятия в процессе профессиональной и командирской подготовки и спортивная работа. Также в штабах предусмотрены десятиминутные упражнения в первой половине рабочего дня.

Хотелось бы отметить, что физическая подготовка формирует у военнослужащих необходимые физические качества, двигательные навыки: выносливость, необходимая для совершения длительных маршей, марш-бросков на большие расстояния, быстрота, способствующая быстрому перемещению подразделения, быстрой смене позиций ведения огня, быстрым перебежкам, сила для переноски тяжелых снарядов, тяжести, грузов.

В настоящее время акцент делается на формирование у военнослужащих навыков ведения рукопашного боя, это у нас приемы обороны и нападения без оружия, с оружием, с подручными средствами. Это конвоирование военнослужащих, пленение или связывание военнослужащих. С этой целью Департаментом боевой подготовки были сняты учебно-методические ролики, которые были отправлены в войска для методической помощи. Также данные ролики размещены на канале в YouTube, на странице Министерства обороны Республики Казахстан. Вдобавок хотелось бы сказать, что совместно с Центральным спортивным клубом для военнослужащих центрального аппарата организованы занятия по рукопашному бою.

- Как меняются требования и подходы к организации физической подготовки военнослужащих?

- В настоящее время с учетом развития высоких технологий, цифровизации, с учетом быстроменяющихся специальностей в рядах Вооруженных Сил управлением физической подготовки делается определенный упор на определенные физические качества такие, как, например, для мотострелковых подразделений, десантно-штурмовых подразделений, морской пехоты. Основное внимание уделяется таким качествам, как выносливость. Для подразделений специального назначения, разведывательных частей основное внимание уделяется и рукопашному бою, и выносливости, и силовым качествам. Если возьмем танковые, артиллерийские подразделения, у них основное внимание уделяется силе, силовые качества развиваются. Для военнослужащих вышестоящих штабов наряду с основными физическими качествами упор делается на общую физическую подготовку, сидячий рабочий режим, поэтому для них подбираются соответствующие упражнения.

- Вы только что рассказали о том, какая работа проводится с военнослужащими по физической подготовке, а какая работа проводится со специалистами по физической подготовке?

- У нас специалисты имеются почти во всех частях, во всех военных учебных заведениях. С ними проводится у нас ряд таких работ как проведение курсов повышения квалификации на базе Военного института физической культуры Министерства обороны Российской Федерации. Также проводятся учебно-методические сборы ежегодные с привлечением иностранных специалистов, судейские семинары. Мы их привлекаем для судейства на различные соревнования различного масштаба для набора опыта.

В наступающем году на базе Военного института Сухопутных войск запланированы двухнедельные курсы со специалистами бригад и полков. В 2022 году мы планируем отправить граждан Республики Казахстан в Российскую Федерацию для обучения в Военном институте физической культуры.

- Сейчас проходит смотр-конкурс на лучшую организацию физической подготовки, расскажите, что он из себя представляет?

- Это мероприятие своего рода уникальное, это комплексное состязание по физической подготовке. Смотр-конкурс проводится по пяти номинациям: первая номинация – «лучшая бригада» по физической подготовке, куда привлекаются общевойсковые большие бригады, вторая номинация – «лучший разведывательный полк», где соответствующим образом привлечены разведывательные части, отряды. Следующая номинация – «лучшее военное учебное заведение», куда привлекаются все наши вузы, в том числе военный колледж. «Лучшая военная база» по физической подготовке, здесь у нас участвуют авиационные базы, базы военно-морских сил и базы тыл.

Следующая номинация – «лучшая часть боевого обеспечения». Это у нас саперные части, части связи, батальоны РХБЗ и части противовоздушной обороны. В данном мероприятии принимают участие все: начиная от солдат, курсанты, кадеты, офицеры, сержанты, в том числе и женщины. Они соревнуются в выполнении беговых упражнений на короткие и длинные дистанции, в выполнении марш-броска, в преодолении препятствий, в метании гранаты на дальность и на точность, при выполнении приемов рукопашного боя. Сейчас в конце октября ожидается подведение итогов данного мероприятия.

По итогам смотр-конкурса будут определены лучшие части, которые будут награждены соответствующими кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.