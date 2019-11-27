Как в Казахстане проверяют качество вакцин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждая вакцина в Казахстане проходит оценку безопасности и качества. Об этом заявил генеральный директор-председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Арнур Нуртаев, в Государственном реестре зарегистрировано 64 наименования вакцин.

«Производители вакцин - в первую очередь европейские страны: Бельгия, Франция, Голландия, США, Россия, Китая, Индия, Корея, Израиль. Что касается вопроса качества вакцин в Казахстане, то мы проверяем при регистрации двумя этапами. Первый этап - документальный анализ всего досье, которое поступает на регистрацию. Второй этап – аналитический, то есть проведение лабораторных исследований каждой вакцины, которая идет на регистрацию. Что такое лабораторное исследование? Это большой процесс, в рамках которого проверяются все показатели конкретной вакцины, касающиеся безопасности и качества», - сказал Арнур Нуртаев на брифинге в Нур-Султане.

Он отметил, что лаборатория Национального центра экспертизы первой в Центральной Азии получила европейскую аккредитацию.

«Наша лаборатория три раза в год проходит аккредитацию в Европейском директорате по качеству. Нашим данным доверяют европейские органы. После регистрации каждая партия вакцины при въезде в Республику Казахстан проходит оценку безопасности и качества. Если вакцина закупается через международные организации, то она проходит оценку безопасности качества на уровне ВОЗ», - отметил генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.