Как в Казахстане проверяется безопасность вакцин от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Александр Гуляев пояснил, как обеспечивается безопасность вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане, как и в большинстве стран, существует регламент, по которому лекарственные средства, в том числе и вакцины проходят оценку перед использованием. К настоящему времени действуют временные правила государственной регистрации вакцин. Это связано с пандемией коронавируса. Надо сказать, что правила регистрации вакцин, лицензирование, разрешение к применению и правила проверки безопасности в большинстве стран примерно одни и те же. В Казахстане они такие же строгие, как в Евросоюзе, ЕАЭС и США. В соответствии с этими правилами проходят проверку все этапы - изготовление вакцины, этапы доклинического исследования, более всего проверяются этапы клинического исследования, их результаты, эффективность и безопасность», - рассказал Александр Гуляев в ходе брифинга в СЦК.

Эксперт напомнил, что в Казахстане создана еще одна инстанция проверки вакцин - комиссия из ведущих ученых в области биотехнологии, инфекционных болезней, микробиологии, фармакологии. По его словам, комиссия на конечном этапе после экспертизы в Национальном центре лекарственных средств рассматривают основные моменты безопасности вакцины и дают советы по применению/не применению вакцины.

«После того, как Национальный центр экспертизы разрешает применение вакцины, идет этап фармаконадзора. Фармаконадзор осуществляет контроль, причем жесткий контроль за всеми нежелательными эффектами, возможными при применении вакцины. Контроль осуществляется многосторонне. Любой человек, который считает, что он получил нежелательный эффект, любая медсестра, любой врач, который зафиксировал нежелательный эффект от применения вакцины, сообщает об этом в Национальный центр экспертизы лекарственных средств, проходит экспертиза данного сообщения, оценивается его валидность, соответствии реальности и принимаются меры», - отметил А. Гуляев.

Он также проинформировал, что все случаи, связанные с применением вакцин, сообщаются в международные организации. В городе Уппсала (Швеция) анализируются все случаи нежелательных вакцин в разных стран.

«Государственная система обеспечивает, гарантирует практически безопасность используемых лицензированных вакцин. К настоящему времени это две вакцины - временно зарегистрированная казахстанская вакцина (еще не применяется), временная зарегистрированная казахстанско-российская вакцина, которая используется», - сказал Александр Гуляев.







