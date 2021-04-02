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    17:40, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Как в Казахстане преобразовывают КСК в ОСИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в стране проводится работа по преобразованию КСК в ОСИ, рассказал руководитель департамента казахстанского Центра модернизации и развития ЖКХ Маргулан Абдыкаримов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В начале прошлого года были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простое товарищество). Они будут работать по схеме: один дом - один орган управления. Это альтернатива КСК, при которой собственники сами следят и отвечают за свое жилье. В связи с этим, в стране создано 1 850 новых объединений. Из них 829 ОСИ зарегистрированы как юридические лица, а остальные как простое товарищество многоквартирного дома», - сказал Маргулан Абдыкаримов в интервью журналистам.

    Спикер добавил, что в связи с пандемией и карантином жильцы многих домов не смогли еще провести собрания.

    «Многие теперь проводят письменный опрос. То есть реформы реализуются поэтапно. Информационно-разъяснительную работу мы проводим через Центр модернизации и развития ЖКХ», - пояснил Маргулан Абдыкаримов.


    Что такое ОСИ

    Главный принцип ОСИ – «один ОСИ – один дом». Для создания ОСИ нужно зарегистрировать юридическое лицо – некоммерческую организацию. Далее на собрании необходимо избрать председателя на один год.

    Для регистрации ОСИ собственникам квартир необходимо: провести собрание о создании ОСИ; избрать из состава собственников совет дома сроком на три года, а также избрать председателя ОСИ на один год (юридическое лицо); избрать ревизионную комиссию или ревизора сроком на три года; утвердить устав ОСИ; подать документы о регистрации ОСИ в ЦОН.

    Что такое простое товарищество

    Такая форма управления домом как простое товарищество предполагает механизм, когда собственники определяют доверенное лицо. Им должно быть не юридическое, а физическое лицо. Выбранный человек действует на основании доверенности, выданной всеми собственниками квартир и нежилых помещений. Еще одним отличием является то, что простое товарищество - это не юридическое лицо.

    Кроме этого, собственники квартир или нежилых помещений могут принять голосованием решение о передаче функций управления домом управляющей компании или управляющему многоквартирным жилым домом (физическое лицо, не являющееся собственником квартиры или нежилого помещения). Управляющие могут взять на себя несколько домов.


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