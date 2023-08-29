Как в Казахстане появилась индийская конопля и что из нее можно сделать

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая наркосырьевая база - Шуская долина, известная произрастающей здесь дикой «индийской» коноплей с ярко выраженными психотропными свойствами, - расположилась на обширной территории между Казахстаном и Кыргызстаном. Каким образом здесь появилась индийская конопля и каковы перспективы ее переработки в товары народного потребления – в материале корреспондента МИА «Казинформ».



В пределах Жамбылской области Шуская долина находится на землях семи районов - Байзакского, Рыскуловского, Шуского, Жамбылского, Мойынкумского, Меркенского и Кордайского.

Фактическая территория произрастания конопли требует уточнения данных, считают в прокуратуре Жамбылской области. Сегодня МВД РК использует данные топографических исследований 1989 года, когда установленная площадь произрастания дикорастущей конопли составляла 138 тысяч гектаров.

По данным топографических исследований 1989 года, в Меркенском районе находится 85,7 тысячи гектаров зарослей конопли, в Шуском районе – 24,4 тысячи гектаров, в Рыскуловском – 12,5 тысячи, в Байзакском – 12,2 тысячи, в Кордайском – 2 тысячи и в самом отдаленном районе Жамбылской области Мойынкумском числится одна тысяча гектаров плантаций.

Однако, по мнению специалистов в области сельского хозяйства и природопользования, эти данные являются устаревшими и требуют обновления, так как фактические площади произрастания конопли существенно меньше. Ведь территория ее произрастания в Жамбылской области с годами сокращается, и связано это, во многом, не с усилиями властей по уничтожению конопли, а с изменением климатических условий, уменьшением количества осадков в жамбылском регионе.

«Шайтан-трава» - история появления

Весной степи в Шуской долине покрываются травой, однако ростков конопли еще не видно. К августу травы начинают желтеть, высыхать, и тогда поднимаются на 1,5-2-метровую высоту заросли «шайтан-травы», как называют ее местные жители.

Палящее южное солнце дикорастущей конопле только на пользу, а уходящие вглубь почвы семиметровые корни позволяют легко переносить засушливый южный климат. Размножается конопля легко – ее семена переносят дикие животные и пасущиеся на этих землях овцы.

«По поводу появления в Шуской долине зарослей конопли есть исторические сведения о ее появлении в нашем регионе, - рассказала жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова. Во второй половине XIX века русский генерал Герасим Колпаковский, покоритель Кокандского ханства, военный губернатор Семиреченской области, дабы облегчить жизнь местному населению, страдавшему от наступления песков на аулы, привез семена индийской конопли и произвел ее посев. Это неприхотливое растение обладает мощной корневой системой, способной сдерживать распространение песчаных барханов. И местные жители вздохнули тогда спокойно, пески перестали засыпать их селения».

Благая идея борьбы с опустыниванием земель удалась - пески Мойынкумов остановились, Однако возникла другая проблема. Обнаружилось, что привезенная индийская конопля, обладавшая до того времени слабо выраженными наркотическими свойствами, попав в благодатные условия южного солнечного и засушливого Казахстана, вдруг эти свойства резко повысила.

С тех пор у Шуской долины началась другая история, наполненная криминальными событиями, погонями и перестрелками. Шуская долина получила печальную известность далеко за пределами Казахстана.

По информации прокуратуры Жамбылской области, в регионе запущен поддержанный Генеральной прокуратурой Республики Казахстан инициативный проект «Противодействие наркопреступности». В рамках проекта утвержден комплексный план «Борьба с наркоманией и наркобизнесом в Жамбылской области на 2023 - 2025 годы».

Целью проекта «Противодействие наркопреступности» является профилактика наркопреступлений в регионе. Это повышение эффективности работы, в том числе путем уничтожения дикорастущей конопли (скашивание, сжигание, химическое вмешательство). Это заслон перемещению наркотиков через Государственную границу, выявление и разобщение трансграничных ОПГ. Помимо этого, проект предусматривает внедрение передовых технологий по переработке дикорастущей конопли в промышленных целях и снижение количества наркозависимых лиц.

Как сообщалось ранее, на территории Жамбылской области ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

Как запрещали и уничтожали коноплю

Во времена Советского Союза конопля культивировалась как сельскохозяйственное растение, из которого производили очень полезное масло, делали бумагу и канаты. Под посевы конопли в 1956 - 1960 годах по стране было занято в среднем около 430 тысяч гектаров. В промышленных целях использовалась так называемая «безвредная» конопля, с низким содержанием психотропных веществ.

Что касается произраставшей в Шуской долине конопли, то она не использовалась в промышленности из-за высокого содержания психотропных веществ.

Первые запреты на выращивание конопли в промышленных целях относятся к началу 60-х годов, когда этот запрет был прописан в Уголовном Кодексе союзных республик. В 1961 году СССР ратифицировал Конвенцию ООН «О наркотических средствах», согласно которой конопля была объявлена вне закона, и все ее посевы начали повсеместно уничтожаться. Тем не менее, к тому времени теневой наркорынок в стране уже появился.

Все эти годы неоднократно предпринимались попытки сократить площади конопли в Шуской долине. Что только с нею ни делали – вытравливали химическими веществами, выкашивали, выжигали. Но ничего не помогало. В случае вытравливания химические вещества убивали всё живое в округе, а конопле было нипочем. Корневая система конопли достигает семи и более метров. Во время выкашивания корни остаются в земле, а на поверхности происходит дополнительное опыление, и это только благотворно сказывается на дальнейшем разрастании.

Одновременно предпринимались попытки окультурить дикорастущую коноплю, чтобы снизить содержание в ней психотропных веществ. Однако принимаемые меры не давали должного эффекта.

Несмотря ни на что «шайтан-трава» в Шуской долине продолжает зеленеть и распространяться. А все усилия по ее уничтожению привели лишь к тому, что наркосодержащее растение улучшило свои качества.

Обратить зло во благо

После распада СССР в Казахстане неоднократно анонсировались мероприятия, связанные с созданием промышленных производств, которые перерабатывали бы коноплю в лекарственные вещества и товары народного потребления. Из обыкновенной конопли, называемой технической, можно получить ценнейшее растительное масло, семена как источник полезных для человека белковых соединений, экологическую одежду, качественную бумагу, строительные материалы, фармацевтическую продукцию и многое другое.

Проекты переработки дикорастущей конопли Шуской долины рассматривают в Жамбылской области.

В 2003 году в государственную программу индустриально-инновационного развития Казахстана на 2004 - 2006 годы включили проект завода по комплексной переработке конопли в Шуском районе Жамбылской области.

В 2004 году на окраине города Шу, в его южной промышленной зоне, состоялась торжественная закладка первого камня и символической капсулы с посланием для потомков в основание завода по переработке конопли. В ходе открытия звучали речи о том, что хлопок сегодня в мире дорожает, но альтернатива - конопляная продукция - приобретает большую значимость, что это первый и пока единственный подобный проект в Центральной Азии. Завод должен был изготавливать панели для строительства и мебельной промышленности, конопляное пищевое и косметическое масло, жмых для корма животных, медицинское сырье. Но главное внимание хотели уделить производству бумаги и ткани. Однако идея строительства завода дальше закладки камня так и не реализовалась.

Предполагалось, что строительство завершится в декабре 2005 года, и в течение двух лет после пуска завод выйдет на свою производственную мощность, а в 2006 году достигнет общего объема валовой продукции на сумму 41,5 млн долларов, с рентабельностью на уровне 34 - 42%. Совместное с ведущей среди стран ЕС германской компанией в отрасли коноплеводства предприятие планировало выпускать из конопляного сырья армирующее техническое волокно, термические изоляционные материалы, строительные панели и профили, а также конопляное пищевое и косметическое масла. На втором этапе проекта намечался выпуск конопляного волокна для легкой промышленности.

Однако в 2009 году строительство завода по комплексной переработке конопли в городе Шу было отложено на неопределенный срок в связи с необходимостью получения разрешительных документов и согласованием технологических регламентов производства в госорганах.

В 2010 году было объявлено о начале строительства еще одного завода по переработке конопли на базе другого предприятия стоимостью 64,2 млн долларов. Первая очередь завода предусматривала начало выпуска промышленных товаров из производных конопли для автомобильной индустрии. Вторая и последующие стадии - это открытие фармацевтического направления и расширение спектра промышленных товаров. Планировалось выпускать волокно, веревочно-канатную продукцию, конопляное масло, одежду, обувь и ряд других изделий. Но и этот проект не получил своего завершения.

В наши дни в жамбылском регионе всерьез взялись разрабатывать проекты промышленной переработки этого растения на пользу людям.

С 2020 года в Жамбылской области обсуждают на разных уровнях проблему переработки дикорастущей конопли Шуской долины и строительства завода по переработке конопли в медицинских целях. В реализации данного проекта заинтересованы инвесторы «Zhana Zhol Holding limited», представившие инвестпроект по выращиванию и производству медицинского каннабиса.

Компания намеревалась проводить научные исследования, внедрять современные технологии в области культивации и переработки конопли, получать компоненты с дальнейшим использованием для производства лекарственных средств. При этом местное население могло бы получить новые рабочие места. Предлагалось реализовать проект в четыре этапа, в ходе которого будут проведены исследовательские работы, внесены изменения в действующее законодательство страны, сформирован новый кластер экономики.

Специалисты отмечают, что климатические условия, географическое положение жамбылского региона, наличие Шуской долины дают возможность для изучения и переработки, а также производства, как сырья, так и готовых лекарственных средств на основе переработки конопли.