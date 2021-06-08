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    18:30, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Как в Казахстане поддерживают шахматистов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Казахстане поддерживают шахматистов, рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жансая является одним из ведущих гроссмейстеров в женских шахматах. Присутствует определенная поддержка со стороны государства в пользу не только Жансаи, но и мужской, женской, детско-юношеской сборных. Присутствуют определенные стипендии, которые выплачиваются спортсменам. Со стороны Федерации стараемся изыскивать средства, чтобы командировать наших спортсменов на международные соревнования, чтобы они могли проходить учебно-тренировочные сборы с ведущими шахматистами Казахстана», - рассказал исполнительный директор РОО «Казахстанская Федерация шахмат», международный гроссмейстер Ануар Исмагамбетов.

    Серик Сапиев отметил, что со стороны Министерства культуры и спорта есть поддержка Федерации шахмат. В этом году запланированная сумма составляет 32 млн тенге. Это ежегодная сумма, которая выделяется на поддержку шахмат черед дирекцию развития спорта.

    Ранее казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик, впервые в истории страны завоевавшая титул международного гроссмейстера среди мужчин, поделилась ощущениями после победы.


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