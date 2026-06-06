Как в Казахстане поддерживают культуру и искусство

Поддержка культуры и искусства в Казахстане становится частью системных преобразований, направленных на поддержку талантливой, патриотичной и образованной молодежи. В Конституции закреплена норма о сохранении историко-культурного наследия, что усиливает роль государства в развитии этой сферы, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

С учетом поручений Главы государства последовательно модернизируется культурная инфраструктура, усиливаются социальные гарантии работников отрасли, развивается творческое образование и создаются новые возможности для молодых талантов.

Эти меры направлены на повышение качества культурных услуг, сохранение национального наследия и продвижение отечественного искусства в Казахстане и за рубежом.

Развитие культурной инфраструктуры

Государством последовательно реализуются меры по строительству новых культурных объектов, модернизации действующей инфраструктуры и укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

За последние пять лет в стране построено 274 объекта культуры, еще 1293 объекта были отремонтированы. В текущем году строительство ведется на 64 объектах, ремонтные работы – на 130 объектах.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Особое внимание уделяется развитию театральной инфраструктуры. В последние годы построены три новых театральных здания: Национальный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева в Астане, Музыкально-драматический театр города Туркестана и Областной казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова в Петропавловске.

Эта работа продолжается и сегодня. В настоящее время ведется строительство новых зданий драматических театров в Актобе и Конаеве, а также планируется строительство оперного театра в Шымкенте, драматического театра в Кызылорде и музыкально-драматического театра в Семее.

Инфографика: primeminister.kz

Параллельно продолжается обновление действующих учреждений. Ведутся работы по реконструкции зданий Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

За счет спонсорских средств также проведены ремонтные и обновляющие работы в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая: реконструирована входная группа, обновлены залы и служебные помещения.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Развитие музейной и туристской инфраструктуры также остается одним из важных направлений. В 2025 году в Астане открылся новый Музей искусств. Продолжается строительство визит-центров «Сауран» и «Гаухар ана» в Туркестанской области, визит-центра «Есік» в Алматинской области, а также реализация проекта по созданию ограждения в средневековом архитектурном стиле на территории национального парка под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок.

Кроме того, в прошлом году за счет спонсорских средств был проведен капитальный ремонт здания Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, а в Центральном государственном музее в Алматы обновлены системы вентиляции и кондиционирования.

Проводится системная работа по укреплению материально-технической базы домов культуры в регионах совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына». Эта инициатива расширяет возможности сельских и региональных очагов культуры и повышает качество культурных услуг для населения.

Параллельно совместно с местными исполнительными органами реализуется Дорожная карта по модернизации библиотек до 2027 года. В 2025 году построены 3 новые библиотеки в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, проведен капитальный ремонт 13 библиотек, текущий ремонт 64 библиотек, а также обновлена материально-техническая база 197 библиотек.

В сфере творческого образования также реализуются важные инфраструктурные проекты. В Алматы начато строительство общежития на 500 мест для студентов Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова и Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова.

Кроме того, проводится реконструкция здания Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева. Прорабатывается строительство новых зданий для трех специализированных музыкальных школ: подготовлены эскизные проекты и начата разработка ПСД.

Отдельное внимание уделяется развитию творческого образования в регионах. Совместно с акиматом Северо-Казахстанской области прорабатывается открытие представительства Казахского национального университета искусств имени К. Байсейитовой в Петропавловске. На базе сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева планируется подготовка кадров по 9 образовательным программам с ежегодным приемом 100 абитуриентов в рамках государственного образовательного заказа.

В целом сегодня в Астане и Алматы функционируют 4 творческих вуза, готовящих кадры по всем направлениям искусства.

В соответствии с поручением Главы государства ведется работа по созданию нового Университета культуры и искусства в Шымкенте на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова. Основной акцент будет сделан на подготовке технических специалистов для сферы культуры, включая кино и драматургию, режиссуру кино и ТВ, графику, мультимедиа и медиаменеджмент.

Для поддержки творческой молодежи ежегодно выделяется более 1000 грантов на обучение в вузах и свыше 500 грантов – в колледжах.

Социальные гарантии работников культуры

При этом для отдельных категорий выдающихся деятелей культуры и искусства предусмотрены дополнительные социальные гарантии. Лица, удостоенные высших государственных званий и наград, включая звания «Қазақстанның Еңбек Ері», «Халық әртісі», «Халық жазушысы», лауреаты государственных премий, а также академики национальных академий имеют право на бесплатное амбулаторно-поликлиническое обслуживание и медицинское обеспечение. Сегодня в Медицинском центре Управления делами Президента РК обслуживаются 494 обладателя таких почетных званий.

Кроме того, этим категориям граждан и их супругам один раз в год предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в Казахстане.

Наряду с общими социальными гарантиями в Казахстане предусмотрены специальные меры поддержки для артистов, чья профессия связана с особыми физическими нагрузками и условиями труда. В соответствии с Законом «О культуре» артисты балета, имеющие не менее 20 лет профессионального стажа и завершившие работу по профессии до наступления пенсионного возраста, могут получать ежемесячные денежные выплаты.

Сегодня такую поддержку получают 56 работников: 49 артистов республиканских театров оперы и балета, а также 7 работников в Астане, Алматы и Караганде. Ежегодно на эти цели из республиканского бюджета выделяется 89 млн тенге.

С января 2024 года аналогичная мера действует и для артистов народного танца государственных учреждений как для работников, занятых во вредных условиях труда. Выплата назначается с 55 лет при условии уплаты работодателем обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение последних семи лет. Она предоставляется до достижения пенсионного возраста, не облагается индивидуальным подоходным налогом и осуществляется через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Жилищная поддержка работников культуры

В ряде регионов для работников социальной сферы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая служебное и арендное жилье, а также льготное кредитование.

В рамках поручений Главы государства Правительством и проводится системная работа по обеспечению работников отрасли служебным жильем. В 2024 году 200 квартир были предоставлены сотрудникам организаций культуры, работающим в Астане.

Эта работа продолжилась в 2026 году: дополнительно выделено 60 квартир для работников организаций культуры Алматы. Вручение ключей было организовано Министерством совместно с акиматами Астаны и Алматы.

В целом при поддержке Главы государства работникам сферы культуры предоставлено 260 квартир. Эти меры способствуют повышению социальной защищенности специалистов, закреплению квалифицированных кадров и росту престижа профессий в сфере культуры.

Государственная поддержка творческой молодежи и деятелей культуры

В Казахстане реализуется комплекс мер по поддержке деятелей культуры, литературы и творческой молодежи.

С 2023 года вручается специальная литературная премия Президента Республики Казахстан для молодых писателей и поэтов. Ее лауреатами уже стали 12 авторов, общий объем присужденных премий составил 50 млн тенге. Награда присуждается по четырем направлениям: проза, поэзия, драматургия и детская литература.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Продолжается и вручение Национальной литературной премии «Айбоз». С 2022 года ее лауреатами стали 28 литераторов, а общий призовой фонд составил 140 млн тенге. Премия охватывает ключевые жанры современной литературы, включая прозу, поэзию, драматургию, перевод, детскую литературу, литературную критику и комикс.

Инфографика: primeminister.kz

Отдельное внимание уделяется популяризации чтения. В 2025 году по поручению Главы государства впервые на общенациональном уровне отмечен Национальный день книги, в рамках которого по стране прошло около 300 мероприятий. Также состоялся конкурс «Национальная книга» с девятью номинациями и Гран-при «Книга года».

Для поддержки молодых писателей в 2024-2025 годах специальные гранты получили 40 авторов, по итогам которых были изданы их книги. Кроме того, в рамках Года рабочих профессий проведен творческий конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», победители которого отмечены денежными премиями.

Одним из ключевых инструментов поддержки талантливой молодежи остается Государственная молодежная премия «Дарын», присуждаемая за достижения в науке, творчестве и спорте. На сегодняшний день ее лауреатами стали 380 человек. Обладателям премии вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге.

С 2021 года по инициативе Главы государства ежегодно присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в размере 3 млн тенге. Он направлен на поддержку новых идей и инициатив активной творческой молодежи; за весь период его обладателями стали 153 человека.

Кроме того, ежегодно 75 деятелям культуры присуждаются государственные стипендии. С текущего года их размер увеличен в два раза и составляет 5 млн тенге.

По поручению Главы государства учреждается национальная премия «Асыл мұра», призванная поддержать мастеров традиционного искусства и усилить интерес к национальному культурному наследию. Награда будет присуждаться наиболее талантливым деятелям культуры и искусства Указом Президента по представлению Министерства культуры и информации.

Одновременно ведомство готовит новый механизм поощрения представителей культуры, получивших признание за рубежом. Уже разработаны правила республиканского отбора, по итогам которого премиями смогут отмечаться победители и лауреаты международных конкурсов и фестивалей с участием не менее десяти стран.

Награды планируется присуждать по нескольким направлениям: музыка, театр, хореография и балет, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, кинематография и анимация. Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этой меры из республиканского бюджета начиная с 2027 года.

Инфографика: primeminister.kz

Дополнительно участники, добившиеся высоких результатов, и их наставники могут получать денежные премии, гранты, ведомственные награды и специальные выплаты. Размер и порядок такой поддержки зависят от уровня мероприятия, статуса учреждения и решений уполномоченных либо местных исполнительных органов.

Деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в развитие отечественной культуры, ежегодно отмечаются государственными наградами. В 2026 году ко Дню работников культуры и искусства награды получили 120 граждан.

Поддержка молодых талантов ведется через творческие школы, грантовые программы, конкурсы, фестивали, образовательные проекты и стипендии. Важную роль в этой работе также играют общественные и благотворительные фонды, а также творческие союзы.

Одним из заметных примеров стало создание в 2024 году мультинационального ансамбля песни и танца «BIRLIK». По итогам специального кастинга в коллектив вошли 20 лучших танцоров и музыкантов из числа представителей разных этносов Казахстана.

Дополнительные возможности для творческой молодежи открывает Фонд развития креативных индустрий. Его работа направлена на поддержку талантов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и продвижение казахстанских креативных продуктов на внешние рынки. Фонд также координирует деятельность региональных хабов во всех областных центрах страны.

Возможности обучения и стажировок творческой молодежи в зарубежных вузах

Казахстанская творческая молодежь сегодня имеет возможность обучаться в ведущих мировых вузах по таким международным программам, как «Болашақ», Erasmus+, DAAD, Fulbright, Chevening и другим.

В рамках стипендии «Болашақ» по направлению «Креативные индустрии, творчество, искусство» ежегодно проводится набор на программы магистратуры в ведущие творческие вузы мира, включая Royal Conservatoire of Scotland, University of Reading, Regent London, Stanford University, New York Film Academy и другие.

Инфографика: primeminister.kz

Кроме того, программа «Болашақ» предусматривает стажировки для работников культуры, а также научные стажировки для преподавателей творческих вузов с целью повышения их квалификационного и исследовательского уровня.

В перечень приоритетных специальностей входят арт-менеджмент, актерское искусство, музыка и вокал, дирижирование, дизайн, декоративное и изобразительное искусство, живопись, скульптура, операторское искусство, режиссура, продюсерство, театр, кино и ТВ, анимация и искусствоведение.

Правительством проводятся фестивали и конкурсы для молодых исполнителей, включая международные состязания скрипачей, пианистов, артистов балета, вокалистов и традиционных исполнителей. Такие площадки помогают раскрывать творческий потенциал молодежи и поддерживать профессиональный рост.

Благодаря государственной поддержке казахстанские артисты успешно выступают на престижных международных конкурсах и фестивалях. Победителям ряда творческих состязаний, включая конкурс Бибигуль Тулегеновой, им.Петра Чайковского, «Арабеск» им.Екатерины Максимовой, «Славянский базар в Витебске», а также турниры World Dance Council, World DanceSport Federation и International Dance Sport Union, предоставляются гранты и право поступления в творческие вузы без конкурса.