13:42, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6
Как в Казахстане планируют увеличивать производство битума
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил планы по увеличению производства битума в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Увеличение суммарного производства битума в стране до 1,2 млн тонн в год возможно за счет дозагрузки действующих заводов: CaspiBitum - до 500 тыс. тонн в год за счет переработки каражанбасской нефти, что даст дополнительно 94 тыс. тонны; и Qazaq Bitum - до 374 тыс. тонн в год – это + 200 тыс. тонн за счет импорта российского гудрона», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.
Для этого, по его словам, необходимы заявки от дорожно-строительных компаний, в том числе в зимне-весенний период, когда спрос на битум понижен.
«В настоящее время крупные поставщики нефти - «давальцы» производят отгрузку битума по перечню дорожных компаний, представленным Комитетом автомобильных дорог МИИР РК», - добавил министр.
Фото: kabar.kg