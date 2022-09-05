Как в Казахстане планируют увеличивать производство битума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил планы по увеличению производства битума в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеличение суммарного производства битума в стране до 1,2 млн тонн в год возможно за счет дозагрузки действующих заводов: CaspiBitum - до 500 тыс. тонн в год за счет переработки каражанбасской нефти, что даст дополнительно 94 тыс. тонны; и Qazaq Bitum - до 374 тыс. тонн в год – это + 200 тыс. тонн за счет импорта российского гудрона», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Для этого, по его словам, необходимы заявки от дорожно-строительных компаний, в том числе в зимне-весенний период, когда спрос на битум понижен.

«В настоящее время крупные поставщики нефти - «давальцы» производят отгрузку битума по перечню дорожных компаний, представленным Комитетом автомобильных дорог МИИР РК», - добавил министр.









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