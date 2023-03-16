Как в Казахстане планируют снизить закредитованность населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила ряд предложений для снижения закредитованности населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Финрегулятор предлагает запретить продажу розничных кредитов коллекторам со стороны банков и микрофинансовых организаций, если по таким кредитам не были проведены процедуры реструктуризации. По словам Мадины Абылкасымовой, коллекторские агентства сегодня занимаются только взысканием проблемной задолженности, лишая заемщиков возможности воспользоваться механизмом реструктуризации.

«Если же потребительские кредиты уже были проданы коллекторским агентствам, то предлагается на законодательном уровне установить требование для коллекторских агентств по проведению процедур урегулирования проблемной задолженности по кредитам. Это может предусматривать процедуры по пересмотру процентных ставок, продлению сроков погашения кредитов, частичное списание или полное списание проблемной задолженности», - пояснила она, отвечая на вопросы депутатов во время пленарного заседания Сената Парламента.

Во-вторых, предлагается изменить меры по ограничению роста долговой нагрузки гражданам, которые уже имеют просроченную задолженность свыше 90 дней. В прошлом году была утверждена норма, согласно которой в случае, если расходы заемщика по обслуживанию кредита превышают 50% от его доходов, то кредит не предоставляется.

«Наши проверки показывают, что это не выполняется всеми финансовыми организациями, на постоянной основе накладываются штрафные санкции. В этой связи для того, чтобы защитить заемщиков и ограничить рост долговой нагрузки гражданам предлагается также на законодательном уровне рассмотреть возможность введения запрета на выдачу банками и микрофинансовым организациями займов физическим лицам, которые уже имеют просроченную задолженность свыше 90 дней», - сообщила Мадина Абылкасымова.

Еще одно направление – дальнейшее регулирование рынка онлайн-беззалогового микрокредитования. Это наиболее рисковый сегмент и касается микрокредитов до 50 МРП или в среднем до 150 тысяч тенге. В этой связи будут рассмотрены дальнейшие меры по снижению ставок вознаграждения по таким беззалоговым онлайн-микрокредитам.

«В прошлом году мы уже повысили требования к капиталу для таких микрокредитных организаций, установили, что максимальный уровень проблемной задолженности не может превышать 20% на балансе таких микрофинансовых организаций. В случае нарушения таких нормативов будут отзываться лицензии у таких онлайн-микрокредитных организаций», - добавила глава агентства.

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество потребительских кредитов выросло в Казахстане.