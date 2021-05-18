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    10:07, 18 Май 2021 | GMT +6

    Как в Казахстане планируют готовиться к предстоящему отопительному сезону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного Бейбут Атамкулов обратился к акимам по поводу подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр, к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов необходимо подготовить более 65 тысяч единиц объектов социальной сферы, 11 тысяч единиц автономных котельных установок и 19 тыс. км. инженерных сетей.

    «В целях своевременной и качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону регионам необходимо к 1 июня утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы; до 1 сентября текущего года обеспечить 100 % готовность объектов образования; до 15 октября 2021 года обеспечить полную готовность всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилья, здравоохранения и социальной сферы», - сказал в ходе заседания Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития.

    Также, по словам министра, необходимо завершить вынос автономных систем отопления и завершить в установленные сроки подготовку к отопительному сезону системы инженерной инфраструктуры. Также регионам поручено обеспечить нормативный запас топлива на автономных котельных, ежемесячно информировать о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная ЖКХ
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