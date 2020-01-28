Как в Казахстане планируют бороться с грядущим дефицитом воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев поделился планами по борьбе с грядущим дефицитом воды в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы водообеспечения страны общеизвестны. По заключению международных экспертов водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56% и дефицит водных ресурсов может составить до 12 км³ в год. Дефицит воды произойдет в основном за счет возможного уменьшения стока из сопредельных государств (Китай, Российская Федерация и страны Центральной Азии), а также от ожидаемого экономического развития», - заявил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, министерство подготовило проект Концепции государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы.

«Ежегодный поверхностный водный ресурс страны составляет чуть более 100 км³, из которых более 46 км³ водного фонда Казахстана формируется за пределами страны. Разведанные запасы подземных вод – 15 км³/год. 50 км³ из 100 км³ необходимо для поддержания экологического баланса. В экономике используется порядка 24 км³, в частности, порядка 16 км³ в сельском хозяйстве, около 7 км³ в промышленности, а 1 км³ для хозяйственно-бытовых нужд», - отметил министр.

М. Мирзагалиев привел данные Института Мировых Ресурсов, где говорится, что страны Центрально-Азиатского региона относятся к высокому уровню водного стресса, при этом Республика Казахстан относится к средне-высокому уровню.

Одной из проблем данного направления является изношенность водохозяйственной инфраструктуры.

«Изношенность каналов составляет до 80%, из них в ремонте нуждается более 18,0 тысяч км, их КПД составляет 0,64 при нормативе 0,85. Устаревшая инфраструктура и связанные с этим огромные потери, дефицит качественной воды, слабый механизм тарифообразования, нехватка квалифицированных кадров, вопросы вододеления с сопредельными государствами – это наиболее острые проблемы текущего состояния водной отрасли», - подчеркнул глава ведомства.

«Для решения вышеуказанных проблем крайне необходима разработка государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы. По данному вопросу есть соответствующие поручения Елбасы и Главы государства. Целью проекта программы является гарантированное обеспечение водными ресурсами для устойчивого развития страны, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия для населения и экономики», - заключил Мирзагалиев.

Он добавил, что в рамках проекта определены 10 основных направлений: международное сотрудничество, обновление правовой базы, институциональное реформирование, модернизация и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры, изучение международного передового опыта по созданию рынка воды, цифровизация, «Smart Water», водосбережение, экологически оптимальное использование водных ресурсов, подготовка специалистов водной отрасли с современными навыками и научное обеспечение, развитие ГЧП.



