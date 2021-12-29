Как в Казахстане планируется поддержать одаренных детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов проинформировал о мерах, принимаемых для поддержки одаренных детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook министра.

«Уходящий 2021 год для казахстанских школьников стал урожайным на медали. Ребята завоевали 26 медалей из 31 возможной на мировых олимпиадах, обновив тем самым рекорды последних лет.

Всего в копилке сборной Казахстана две золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В этом году в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать меры для поддержки таких одаренных детей.

Для реализации этой задачи Министерством были подготовлены поправки в законодательство.

Сейчас законопроект уже внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Поправки предусматривают предоставление грантов для обучения в вузах без ЕНТ, то есть на внеконкурсной основе, призерам международных предметных олимпиад, а также выплату единовременных денежных премий как школьникам-призерам олимпиад, так и педагогам-тренерам за подготовку победителей этих олимпиад.

Планируется, что обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1 500 МРП, серебряной медали – 1 000 МРП, бронзовой медали – 500 МРП», - говорится в публикации.



