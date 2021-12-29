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Как в Казахстане планируется поддержать одаренных детей

29 Декабря 2021 19:15
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Как в Казахстане планируется поддержать одаренных детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов проинформировал о мерах, принимаемых для поддержки одаренных детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook министра.

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«Уходящий 2021 год для казахстанских школьников стал урожайным на медали. Ребята завоевали 26 медалей из 31 возможной на мировых олимпиадах, обновив тем самым рекорды последних лет.

Всего в копилке сборной Казахстана две золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В этом году в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать меры для поддержки таких одаренных детей.

Для реализации этой задачи Министерством были подготовлены поправки в законодательство.

Сейчас законопроект уже внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Поправки предусматривают предоставление грантов для обучения в вузах без ЕНТ, то есть на внеконкурсной основе, призерам международных предметных олимпиад, а также выплату единовременных денежных премий как школьникам-призерам олимпиад, так и педагогам-тренерам за подготовку победителей этих олимпиад.

Планируется, что обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1 500 МРП, серебряной медали – 1 000 МРП, бронзовой медали – 500 МРП», - говорится в публикации.




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#Образование   #Мажилис   #Общество   #МОН   #Послание Президента-2021  
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