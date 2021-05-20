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Как в Казахстане осуществляется оценка состояния окружающей среды

20 Мая 2021 20:00
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Как в Казахстане осуществляется оценка состояния окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Казахстане осуществляется оценка состояния окружающей среды, рассказала директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Ольга Корнюхова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом мониторинг состояния окружающей среды по республике Казахстан проводится по атмосферному воздуху в 45 населенных пунктах на 140 постах наблюдения и 15 передвижных лабораториях. Мониторинг качества поверхностных вод также проводится на 130 водных объектах, имеется 158 створов. В принципе, обеспеченность составляет 100%. Помимо этого, мы также проводим радиационный мониторинг, мониторинг атмосферных осадков снежного покрова, мониторинг состояния почвы», - сказала Ольга Корнюхова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQ1.

Затем, по ее словам, вся информация стекается в центральный аппарат «Казгидромет» и обрабатывается.

Ранее представитель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова сообщила, кто больше всех загрязняет воздух в Казахстане.

«Кто сейчас загрязнет в Казахстане воздух в первую очередь? Это ТЭЦ, электроэнергетика, угольные теплоэлектростанции. Второе у нас – это горно-металлургический сектор. По данным за 2019 год, 760 тысяч тонн было выбросов в этом секторе, от нефтедобычи - 520 тысяч тонн. Кроме этого, есть такие сектора, как транспорт и агро. В целом в 2019 году было 2,5 млн тонн выбросов в атмосферу», - сказала Лаура Маликова.


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#Экология   #Казгидромет  
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Автор:

Серик Сабеков

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