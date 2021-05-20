Как в Казахстане осуществляется оценка состояния окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Казахстане осуществляется оценка состояния окружающей среды, рассказала директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Ольга Корнюхова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом мониторинг состояния окружающей среды по республике Казахстан проводится по атмосферному воздуху в 45 населенных пунктах на 140 постах наблюдения и 15 передвижных лабораториях. Мониторинг качества поверхностных вод также проводится на 130 водных объектах, имеется 158 створов. В принципе, обеспеченность составляет 100%. Помимо этого, мы также проводим радиационный мониторинг, мониторинг атмосферных осадков снежного покрова, мониторинг состояния почвы», - сказала Ольга Корнюхова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQ1.

Затем, по ее словам, вся информация стекается в центральный аппарат «Казгидромет» и обрабатывается.

Ранее представитель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова сообщила, кто больше всех загрязняет воздух в Казахстане.

«Кто сейчас загрязнет в Казахстане воздух в первую очередь? Это ТЭЦ, электроэнергетика, угольные теплоэлектростанции. Второе у нас – это горно-металлургический сектор. По данным за 2019 год, 760 тысяч тонн было выбросов в этом секторе, от нефтедобычи - 520 тысяч тонн. Кроме этого, есть такие сектора, как транспорт и агро. В целом в 2019 году было 2,5 млн тонн выбросов в атмосферу», - сказала Лаура Маликова.