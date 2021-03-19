Как в Казахстане определяют уровень бедности, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о методике определения уровня бедности для оказания социальной поддержки малообеспеченным гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня применяется абсолютная методика определения бедности для оказания социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Данная методика основана на величине прожиточного минимума и используется в качестве критерия оказания социальной поддержки, а также в установлении размеров социальных выплат (адресная социальная помощь, пенсии, пособия, жилищная помощь и др.). Источником для оценки бедности выступает выборочное обследование домашних хозяйств (12000 домашних хозяйств)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, обследование проводится на ежеквартальной основе и обеспечивает репрезентативность показателей на областном уровне.

«При этом, в расчете бедности применяется шкала эквивалентности в целях учета эффекта экономии от совместного проживания нескольких членов домашнего хозяйства. Производится расчет субъективной бедности, отражающий субъективное мнение домашних хозяйств относительно своего материального благополучия, а также расчет относительной бедности, с применением критерия 60% от медианного значения среднедушевых доходов населения, использованных на потребление. Также используется значение многомерной бедности, которая охватывает те аспекты жизни населения, которые не поддаются оценке с помощью стоимостных показателей: здоровье, образование, условия жизни, личная безопасность, расширение прав и возможностей и т.п», - отметил Премьер.

Расчет показателей многомерной бедности проводится на основе микроданных обследований домохозяйств.

«Таким образом, используемые методики определения бедности основаны на применении научных подходов. Вместе с тем, для автоматизированного определения уровня благополучия семьи с 2019 года используется электронная социальная карта семьи на платформе «Социальная помощь». На сегодня на ней сформированы цифровые социальные карты семей и охвачено по стране 18,4 млн. человек (100% населения). На основе сформированных социальных карт в ИС «Социальная помощь» реализована возможность автоматически мониторить уровень трудной жизненной ситуации каждой семьи. Система производит сбор и аналитику по семье в автоматическом режиме по 19 параметрам (экономические условия, состояние здоровья, доступ к учреждениям образования, жилищные условия, социальные факторы благополучия и др.) и выводит 5 уровней состояния ее благополучия/неблагополучия (кризисный, экстренный, неблагополучный, удовлетворительный и благополучный)», - заключил А. Мамин.