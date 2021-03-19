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Как в Казахстане определяют уровень бедности, рассказал Аскар Мамин

19 Марта 2021 12:43
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Как в Казахстане определяют уровень бедности, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о методике определения уровня бедности для оказания социальной поддержки малообеспеченным гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня применяется абсолютная методика определения бедности для оказания социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Данная методика основана на величине прожиточного минимума и используется в качестве критерия оказания социальной поддержки, а также в установлении размеров социальных выплат (адресная социальная помощь, пенсии, пособия, жилищная помощь и др.). Источником для оценки бедности выступает выборочное обследование домашних хозяйств (12000 домашних хозяйств)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, обследование проводится на ежеквартальной основе и обеспечивает репрезентативность показателей на областном уровне.

«При этом, в расчете бедности применяется шкала эквивалентности в целях учета эффекта экономии от совместного проживания нескольких членов домашнего хозяйства. Производится расчет субъективной бедности, отражающий субъективное мнение домашних хозяйств относительно своего материального благополучия, а также расчет относительной бедности, с применением критерия 60% от медианного значения среднедушевых доходов населения, использованных на потребление. Также используется значение многомерной бедности, которая охватывает те аспекты жизни населения, которые не поддаются оценке с помощью стоимостных показателей: здоровье, образование, условия жизни, личная безопасность, расширение прав и возможностей и т.п», - отметил Премьер.

Расчет показателей многомерной бедности проводится на основе микроданных обследований домохозяйств.

«Таким образом, используемые методики определения бедности основаны на применении научных подходов. Вместе с тем, для автоматизированного определения уровня благополучия семьи с 2019 года используется электронная социальная карта семьи на платформе «Социальная помощь». На сегодня на ней сформированы цифровые социальные карты семей и охвачено по стране 18,4 млн. человек (100% населения). На основе сформированных социальных карт в ИС «Социальная помощь» реализована возможность автоматически мониторить уровень трудной жизненной ситуации каждой семьи. Система производит сбор и аналитику по семье в автоматическом режиме по 19 параметрам (экономические условия, состояние здоровья, доступ к учреждениям образования, жилищные условия, социальные факторы благополучия и др.) и выводит 5 уровней состояния ее благополучия/неблагополучия (кризисный, экстренный, неблагополучный, удовлетворительный и благополучный)», - заключил А. Мамин.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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