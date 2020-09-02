Как в Казахстане намерены увеличить приток прямых иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить валовый приток прямых иностранных инвестиций к 2025 году планируют в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения стабильности законодательных условий на весь срок реализации инвестиционных проектов будут внедрены Стратегические инвестиционные соглашения. Для этого будут предусмотрены поправки в Предпринимательский и Налоговый кодексы, а также в Закон о Специальных экономических зонах», - сказал Руслан Даленов.

По словам министра, также будет сформирован пул стратегических инвестиционных проектов. Все проекты будут рассмотрены на Координационном совете по вопросам привлечения инвестиций.

«Для повышения эффективности реализации проектов предполагается обеспечение индивидуального подхода к каждому крупному инвестору. Кроме того, в процесс реализации инвестиционных проектов будет активно использоваться потенциал МФЦА, предоставляющий современную инфраструктуру, английское право и преференциальный налоговый и миграционный режим», - пояснил Руслан Даленов.

Вышеуказанные меры, как отметил глава МНЭ, позволят довести объем инвестиций в основной капитал до 30% в ВВП и увеличить валовый приток прямых иностранных инвестиций к 2025 году.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.



