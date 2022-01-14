Как в Казахстане намерены развивать сельское хозяйство - мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством сельского хозяйства предпринят ряд комплексных мер для исполнения поручения Главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и решения острых проблем, препятствующих устойчивому развитию сельского хозяйства. Как будет развиваться сельское хозяйство в Казахстане, прокомментировал старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что особое внимание следует уделить сельскому хозяйству. Президент откровенно сказал, что повторные упущения и промедление в этом ключевом приоритете новой экономической политики недопустимы», - говорит Бекжан Садыков.

«Минсельхозом в ходе заседания Правительства предложено сменить тактические приоритеты, при этом сохраняя стратегическую цель – укрепление продовольственной безопасности и устойчивости всей отрасли. Главной мерой стала корректировка системы государственной поддержки отрасли. Правительство нацелилось на упрощение механизмов поддержки сельхозпроизводителей, оптимизацию и обеспечение равной доступности для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Вследствие расширения и упрощения поддержки, сельхозпроизводители и, возможно, смежные с этой отраслью субъекты частного сектора, будут работать в условиях необходимых для прогрессивного развития», - отмечает Бекжан Садыков.

Как отметил эксперт, центральное отраслевое ведомство уже анонсировало льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа «Продкорпорации» на сумму 80 млрд тенге.

«На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд тенге. Это стало еще одним новшеством среди мер государственной поддержки. Данные меры свидетельствуют о возможности получения диверсифицированного доступа к финансовым механизмам развития агропромышленности, что означает упрощение выхода предпринимателей на сельскохозяйственный рынок. Кроме того, разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования. Благодаря возможностям цифровизации потенциальным получателям будет значительно проще получить поддержку», - рассказал Бекжан Садыков.

Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК также отметил, что центральное ведомство нацелилось на системное решение вопроса кормобеспеченности. Было объявлено о реализации Дорожной карты развития отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы.

«Устойчивость в вопросах обеспечения кормами – это важнейшее направление в обеспечении продовольственной безопасности. Мы все помним, что происходило в Мангыстауской области на фоне засухи и существующих проблем в вопросах использования земель, играющих важную роль в кормобеспеченности. Теперь же, Минсельхоз в соответствие с поручением Касым-Жомарта Токаева нацелился на решение корневой проблемы. В рамках названной Дорожной карты внедрен инструмент нивелирования негативного влияния погодных условий путем обеспечения реальной диверсификации в земледелии», - отметил Бекжан Садыков.

В дополнение с целью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года предусмотрен комплекс мер по импортозамещению.

«Министерством приняты оперативные меры по введению временных ограничений на экспорт отдельных товаров. К примеру, до 1 июля текущего года количественно ограничен вывоз подсолнечного масла, установлен трехмесячный запрет на экспорт картофеля и моркови, полугодовой запрет экспорта живого КРС и МРС», - считает эксперт.

«Необходимо отметить, что данные меры ни в коем случае не эмбарго и не проявление протекционизма, а лишь мера по обеспечению стабилизации давления продовольственной инфляции на доходы населения. Об этом свидетельствует временность озвученных Минсельхозом мер. Также для стабилизации цен на хлеб Правительство с января вводит субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО «НК «Продкорпорация» в регионы для производства социального хлеба.

Также старший научный сотрудник КИСИ привел слова Президента: «Если на рынке не хватает продуктов, никакие меры не помогут удержать инфляцию».

«Хотел бы отметить, что от прогресса решения сложившихся острых вопросов в сельском хозяйстве зависят перспективы трансформации экономики Казахстана и продовольственная безопасность – важнейший показатель данного прогресса», - заключил Бекжан Садыков.

Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.