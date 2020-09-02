Как в Казахстане намерены развивать экотуризм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане намерены развивать экотуризм, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу развития экологического туризма. В настоящее время в Казахстане имеется 13 национальных парков. Количество посетителей в 2019г. -1,5 млн человек. Сегодня в нацпарках отмечается острая необходимость в оборудованных стоянках для транспорта, кемпингах, современных санитарных кабинках», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что на основе международного опыта предусматривается развитие и обустройство маршрутов и троп, предполагается создать современные визит-центры, медицинские пункты, кемпинги, этно-аулы и т.д.

«В этой связи, разрабатываются соответствующие мастер-планы. Ведется работа по их обсуждению с общественностью. Параллельно проводим работу по привлечению частных инвесторов», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что проведены расчеты прогнозируемых возможностей развития экотуризма до 2030 года. Объем частных инвестиций достигнет 70 млрд тенге, поток туристов увеличится до 12,2 млн человек, будет создано до 12 тыс. дополнительных рабочих мест.



