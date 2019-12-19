Как в Казахстане намерены наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как намерены наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков в Казахстане, рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отдельно усиливается ответственность за хранение, распространение, потребление наркотических средств, в том числе с использованием электронных ресурсов. Теперь этот вид преступления переводится в разряд «особо тяжких» и предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам в кулуарах Сената.
Кроме того, как отметил заместитель генпрокурора, распространение, реклама, пропаганда наркотиков также будут преследоваться по уголовному законодательству.
«То есть по законодательству нашего государства - до 6 лет лишения свободы, а если это проводится в общественных местах или дошкольных учреждениях, где у нас несовершеннолетние, то это переводится в разряд «тяжких преступлений». Это новая статься по пропаганде и рекламе», - добавил Марат Ахметжанов.
Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената были рассмотрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности.
Фото: pharmvestnik.ru
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