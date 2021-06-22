Как в Казахстане намерены бороться с ростом цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главную задачу Министерства торговли и интеграции РК назвал министр Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задача Министерства – формировать баланс интересов всех участников производственно-сбытовой цепочки: производителей и трейдеров, логистов и транспортировщиков, продавцов и, наконец, потребителей. Для обеспечения этого баланса необходима четкая координация всех процессов, свободная и открытая конкуренция игроков на всех звеньях указанной цепи», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Только в этом случае, по его словам, торговая система сможет обеспечить справедливое, обоснованное и прогнозируемое ценообразование на полках.

«Нарушение таких принципов оголило эти проблемы с влиянием пандемии. Это привело к ажиотажному росту стоимости продовольствия в течение последних полутора лет, как у нас, так и во всем мире. Правительство постаралось реагировать своевременно и приняло Дорожную карту по стабилизации цен на социально-значимые продукты, в которой определены меры по решению трех системных задач: насыщение рынка товарами, слаженное взаимодействие участников и систематизация всей работы через развитие инфраструктуры», – отметил министр.

В качестве примера он привел рост цен на картофель: «Яркий пример неслаженности – картофель и его дефицит, возникший в последние пару недель. Дисбаланс на рынке, когда на севере осенний картофель уже закончился, а на юге собрали новый урожай, должен регулироваться своевременным межрегиональным перетоком. В том числе, за счет форвардного закупа – бронирования тем или иным регионом необходимого для потребления объема товара еще на этапе посева. Для этого у местных исполнительных органов есть ресурсы», – заключил глава ведомства.