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    12:52, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Как в Казахстане намерены бороться с ростом цен на продукты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главную задачу Министерства торговли и интеграции РК назвал министр Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задача Министерства – формировать баланс интересов всех участников производственно-сбытовой цепочки: производителей и трейдеров, логистов и транспортировщиков, продавцов и, наконец, потребителей. Для обеспечения этого баланса необходима четкая координация всех процессов, свободная и открытая конкуренция игроков на всех звеньях указанной цепи», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    Только в этом случае, по его словам, торговая система сможет обеспечить справедливое, обоснованное и прогнозируемое ценообразование на полках.

    «Нарушение таких принципов оголило эти проблемы с влиянием пандемии. Это привело к ажиотажному росту стоимости продовольствия в течение последних полутора лет, как у нас, так и во всем мире. Правительство постаралось реагировать своевременно и приняло Дорожную карту по стабилизации цен на социально-значимые продукты, в которой определены меры по решению трех системных задач: насыщение рынка товарами, слаженное взаимодействие участников и систематизация всей работы через развитие инфраструктуры», – отметил министр.

    В качестве примера он привел рост цен на картофель: «Яркий пример неслаженности – картофель и его дефицит, возникший в последние пару недель. Дисбаланс на рынке, когда на севере осенний картофель уже закончился, а на юге собрали новый урожай, должен регулироваться своевременным межрегиональным перетоком. В том числе, за счет форвардного закупа – бронирования тем или иным регионом необходимого для потребления объема товара еще на этапе посева. Для этого у местных исполнительных органов есть ресурсы», – заключил глава ведомства.

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