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Как в Казахстане маркируются табачные изделия

31 Января 2022 04:24
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Как в Казахстане маркируются табачные изделия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вместо акцизных марок в Казахстане используются штрих кода при маркировке табачных изделий. Такие штрих-коды обязаны наносить производители и импортеры табачных изделий. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

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Внесены изменения в подпункт 17) пункта 1 статьи 142 Налогового кодекса, согласно которым термин «акцизные марки» заменен на «средства идентификации».

Данная норма вступила в силу с 1 января 2022 года.

Средство идентификации – это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, или записанная на радиочастотную метку, или представленная с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации (подпункт 31) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О торговой деятельности»).

Маркировка табачных изделий средствами идентификации обеспечивает прослеживаемость табачных изделий от производства/импорта до реализации конечному потребителю. Благодаря такой маркировке потребилям предоствляется возможность получать подробную информацию о приобретаемом товаре.

В виду исключения бумажных акцизных марок, с 1 января 2022 года табачные изделия будут маркироваться исключительно средствами идентификации.

Относительно алкогольной продукции на такую продукцию будет наноситься учетно-контрольная марка, которая действовала и ранее.




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