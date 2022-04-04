Как в Казахстане готовят военных врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник лечебно-профилактического управления Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник Берик Ильясов рассказал, как осуществляется подготовка высшего медицинского персонала для казахстанской армии в ходе онлайн-брифинга Минобороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Где готовят военных врачей в Казахстане?

- На сегодняшний день военно-медицинские специалисты очень востребованы. Будущих военных врачей мы готовим на базе Военного института Сил воздушной обороны в Актобе при взаимодействии с Западно-Казахстанским медицинским университетом имени Марата Оспанова. При этом наши курсанты медицинских специальностей профильные знания получают в медицинском университете, а военную составляющую преподают в военном институте. В отношении зарубежной подготовки, у нас ежегодно практикуется направление в зарубежные вузы. Мы направляем наших курсантов на обучение в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в России, а также на военно-медицинский факультет в Ереванский медицинский университет в Армении.

- Сколько планируется набрать курсантов для подготовки по медицинским специальностям в этом году?

- В этом году запланирован набор 40 курсантов. Из них 25 человек мы планируем подготовить в нашем Военном институте Сил воздушной обороны, десять курсантов будут направлены в Санкт-Петербург в Россию, пять человек в Армению, в Ереван.

- Какие требования предъявляются при поступлении к будущим военным врачам при поступлении?

- Требования к будущим военным врачам такие же, как и те, которые предъявляются к поступающим военные учебные заведения. Во-первых, абитуриенты должны быть гражданами нашей республики, не должны иметь судимости, не должны иметь ограничений к доступу к секретным документам. Важным является состояние здоровья, психологическая готовность, физическая подготовка и положительные результаты единого национального тестирования. Следует отметить, что профильными предметами для поступления на медицинские специальности являются химия, биология.

- Какие преимущества предусмотрены для обучающихся?

- Обучение военных кадров является бесплатным. Курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, трехразовым питанием, вещевым имуществом по сезону, имеют доступ к широкому кругу медицинских услуг на бесплатной основе. Особенность подготовки военных врачей в том, что курсанты после окончания 5 курса бакалавриата, им присваивается воинское звание «лейтенант медицинской службы» и они назначаются на должности военных интернов. Во время обучения в военной интернатуре наши курсанты уже получают заработную плату, как лейтенант. В целом их заработная плата составляет около 220 000 тенге. Если говорить об их сверстниках, студентах, которые учатся в гражданской интернатуре, то они просто получают стипендию. Наши курсанты 100% трудоустраиваются и имеют соответствующий карьерный рост.

- В закон предлагается внести изменения по увеличению предельного возраста для призыва офицеров запаса медицинских специальностей. Для чего вносятся такие изменения?

- Мы предложили эти законодательные инициативы. Тем офицерам запаса, которые призываются на два года, призывной возраст повышаем с 29 до 32 лет. В соответствии с этим же законом мы планируем исключить для них норму, которая ранее предоставляла отсрочку, когда офицеры запаса были женаты и имели детей. Принятые законодательные новшества нам дадут расширить круг призываемых на два года. Мы повысим укомплектованность наших военно-медицинских подразделений.

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