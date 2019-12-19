Как в Казахстане будут улучшать качество медицины, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах, которые будут предприняты Правительством для улучшения качества отечественной медицины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «Денсаулык» показала свою эффективность. Благодаря ее реализации в стране улучшились основные медико-демографические показатели. Средняя продолжительность жизни достигла 73 лет. Елбасы даны конкретные поручения по улучшению качества медицинской помощи, увеличению расходов на первичную помощь до 60%. Глава государства также поручил принять меры по профилактике заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни. На решение этих важных задач направлен проект новой госпрограммы», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, для формирования у населения приверженности здоровому образу жизни будет модернизирована служба общественного здоровья.

«Будут приняты меры по повышению качества медицинской помощи, завершению создания единого цифрового пространства в здравоохранении. Для этого усовершенствуется финансирование поликлиник и больниц, исходя из стимулирования раннего выявления заболеваний. Во всех регионах будет продолжено развитие центров лучших практик первичной медицинской помощи. В целях повышения статуса медицинских работников будет создана национальная система кадровых ресурсов здравоохранения. Зарплата врачей и медсестёр повысится в среднем в два раза. Будут усилены меры их социальной поддержки. В целом нагрузка на одного врача снизится до стандартов ОЭСР», - отметил Премьер-министр.

В целях устойчивого развития системы здравоохранения, как подчеркнул глава Правительства, будет кардинальным образом улучшен инвестиционный климат медицинской отрасли.

«Впервые в эту отрасль планируется привлечь 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построен 431 объект здравоохранения, в том числе 19 новых многопрофильных больниц международного уровня, через механизмы ГЧП. Это позволит обновить на 50% коечный фонд и снизить износ зданий с 60 до 38%. Все эти меры улучшат медицинскую инфраструктуру в целом и снизят уровень заболеваемости, увеличат среднюю продолжительность жизни к 2025 году до 75 лет», - заключил А. Мамин.