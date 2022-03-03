Как в Казахстане будут развивать молодежную политику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и общественного развития РК рассказали, как будет совершенствоваться молодежная политика в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы понимаем, что сейчас молодежная политика находится в центре всех обсуждений. Мы наблюдаем рост количества молодежи. Это связано как с демографической статистикой, так и в том числе с поручением Президента по увеличению возраста молодежи до 35 лет», - рассказал вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов во время расширенного заседания коллегии ведомства.

По его словам, на сегодня ведомством разработан ряд новых принципов молодежной политики.

«В первую очередь, молодежь нельзя рассматривать как объект. Молодежь - это серьезнейший субъект, серьезнейший ресурс для государства. Мы должны перейти от позиционирования молодежи как объекта к субъекту. Сами молодые люди должны формировать, запрашивать то, что государство должно с ними делать. Это очень важный момент. Второй компонент - адресность. Молодые люди возможно обладают разными устремлениями. То есть, молодые люди в разных районах нашей большой страны обладают разными устремлениями. Молодежная политика должна быть гибкой, адресной и должна отвечать тому, что именно в этом регионе хочет видеть молодежь», - пояснил вице-министр.

Также, по словам Александра Данилова, государство должно стимулировать здоровую конкуренцию. Прежде всего, это - понятные, разъясненные государственные программы, отметил он.

«Следующий очень важный компонент - evidence-based - политика, основанная на доказательствах. Нам нужно понимать, что на данный момент происходит с разными стратами молодых людей. Мы должны проводить больше исследований, должны ориентироваться не только на государственные, но и на международные исследования. Мы должны эффективно их использовать в нашей работе. Один из важнейших компонентов - работа с международными организациями. На самом деле очень много проектов от разных международных организаций реализуются с молодежной стратой. Мы должны открыто работать для достижения общих результатов», - резюмировал А. Данилов.