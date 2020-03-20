Как в Казахстане будут разрабатывать вакцину против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов рассказал, как будут разрабатывать вакцину против нового типа коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство поручило разработать вакцину против коронавируса. В стандартных условиях разработка вакцины занимает от 5 до 10 лет. Сделать удачную вакцину непросто. Во-первых, вакцина должна дать высокую степень защиты для вакцинируемого. Во-вторых, вакцина должна быть тщательно проверена на доклинических и клинических испытаниях», - рассказал Ерлан Раманкулов корреспонденту агентства.

По словам генерального директора Национального центра биотехнологии, большая проблема возникает при клинических испытаниях вакцины.

«Если мы делаем клинические испытания на лекарства, то мы берем человека, который болеет, к примеру, сердечно-сосудистым заболеванием. Даем ему лекарство и наблюдаем, как оно помогает. С вакцинами же существует проблема. Так, чтобы проверить эффект, после вакцинирования нужно заразить человека тем патогеном, с которым мы боремся. Допустим, если это чума, то человека нужно заразить этой же инфекцией. Если вакцина не даст 100-процентной защиты, то это означает, что человек все-таки будет болеть. Как понимаете, проводить такие испытания крайне сложно. Нужно находить добровольцев», - отметил глава Национального центра биотехнологии.

Ученый также подчеркнул, что исследования в разработке и проверке вакцины занимают достаточно долгое время.

«В критических ситуациях государство идет на укороченный протокол проверки вакцины, чем сейчас занимаются в США, Китае, России. В данных странах есть первые образцы, которые они сделали и уже приступают к клиническим испытаниям», - добавил Ерлан Раманкулов.

Говоря о разработке, в Национальном центре биотехнологии отметили, что учеными будут созданы 5 кандидатных вакцин на основе использования передовых методов.

«Есть разные подходы к созданию вакцин. Любой создатель вакцины никогда не может представить, насколько она будет хорошей, и насколько будет полноценным защитный потенциал вакцины. Создатели стараются использовать разные подходы. Изначально невозможно предсказать, какой подход будет работать, а какой нет.

Одна из главных задач клинических испытаний - определить наиболее эффективный вариант. В России приступают к клиническим испытаниям на шести платформах. А вакцину, которую мы разрабатываем, будет разрабатываться на 5 платформах. Под платформой подразумевает метод создания вакцины. Мы будем создавать вакцины пятью разными методами. У нас будет 6 кандидатных вакцин. Каждый из кандидатов будут проходить доклинические испытания на животных. А клинические испытания должны обязательно проводиться на человеке», - пояснил Е. Раманкулов.

Ерлан Раманкулов считает, если даже ученые в мире разработают вакцину против коронавируса COVID-19 через год, то это событие уже станет огромным успехом.