Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Как в Казахстане будут помогать онкобольным – пояснение Минздрава

Автор:  
Арайлым Мұрат
31 Мая 2023, 16:53
Как в Казахстане будут помогать онкобольным – пояснение Минздрава

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник рассказал, как в стране будут помогать онкобольным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения в течение шести месяцев активно занималось подготовкой онкоплана. В него включены практически все направления: развитие ключевых институтов по онкологии, детская онкология и работа по поднятию уровня оказания медицинской помощи в регионах. У нас функционируют 20 онкодиспансеров и отделений по лечению онкологических больных. Будет увеличен бюджет на скрининг, появятся новые препараты по химиотерапии, появятся вакцины по онкологии, планируется модернизация оборудования онкологических диспансеров и наших республиканских центров», - рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Вячеслав Дудник.

По его словам, в некоторых областях облучение проводят через кобальтовые пушки. В этой связи будет решен вопрос по закупу линейных ускорителей.

«Планируется закупить около 16 линейных ускорителей. Мы тесно работаем с фондом «Народу Казахстана». Кроме того, выделят деньги на повышение квалификации врачей, медсестер, работающих в онкодиспансере» - добавил он.


Минздрав РК   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области