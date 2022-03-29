Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Как в Казахстане будут поддерживать выпускников школ – призеров международных олимпиад

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
29 Марта 2022, 15:31
Как в Казахстане будут поддерживать выпускников школ – призеров международных олимпиад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут поддерживать выпускников школ – призеров международных олимпиад, рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных показателей качества и эффективности школьного образования, в том числе, является и успешность участия наших учащихся в республиканских и международных олимпиадах. В прошлом году 26 учащихся стали победителями международных олимпиад. Буквально, в сентябре 2021 года Президентом нашей страны было дано поручение по поддержке одаренных и талантливых детей. На сегодняшний день Министерством образования и науки разрабатываются нормативно-правовые акты по поддержке таких детей. В данном случае, это разработка критериев и перечня тех олимпиад, которые будут непосредственно работать в направлении реализации этого поручения. Вместе с тем, хотелось бы сказать, что в рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Послания планируется предоставление грантов победителям международных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований», – сказала Г. Каримова.

По ее словам, предполагается введение стимулирующей финансовой поддержки победителям и призерам международных предметных олимпиад. За «золото», «серебро» и «бронзу», соответственно, в размере 1500, 1000 и 500 МРП. Для поддержки их педагогам: 150 МРП, 100 МРП и 50 МРП. При этом размеры грантов одинаковы для выпускников, становившихся призерами олимпиад в течение трех последних лет учебы в средней школе.

Образование   Олимпиада   МОН   Год детей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей