Как в Казахстане будут назначать директоров и учителей в школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 3 июля были опубликованы изменения в правилах назначения и освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных образовательных организаций. Дополнительные сведения о главных изменениях и правилах читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».



Согласно правилам приказа, назначение на должность первого руководителя государственной образовательной организации, находящейся в ведении уполномоченного органа в данной сфере, производится в соответствии с решением работодателя, назначением или проведением конкурса в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Прием на работу первого руководителя государственной образовательной организации, находящейся в ведении уполномоченного органа, осуществляется путем заключения трудового договора и выдачи акта работодателя.

В правиле также утверждается, что одним из основных критериев для приема на должность первого руководителя является наличие положительного заключения конкурсной комиссии. Кандидат для назначения на данную должность должен предоставить в организацию необходимые документы в соответствии с требованиями, установленными Трудовым кодексом Республики Казахстан. Кандидат также должен удовлетворять квалификационным требованиям, установленным для соответствующей вакантной должности.

Порядок назначения на должности и освобождения от должностей первых руководителей государственных организаций образования

Согласно опубликованному документу, отдел образования района или города областного значения, должен в течение пяти рабочих дней с момента возникновения вакантной или временно вакантной должности первого руководителя, направить письменное ходатайство в управление образования области или города республиканского значения и столицы с просьбой о проведении конкурса.

После вынесения акта местного исполнительного органа о создании средней образовательной организации, допускается назначение первого руководителя этой организации на основе результатов проведенного конкурса.

В тексте уточнено, что исполнение обязанностей вакантной или временно вакантной должности первого руководителя может быть передано на заместителя руководителя или на педагога данной образовательной организации до завершения конкурсных процедур, и данный период не должен превышать шести месяцев.

Порядок проведения конкурса на должность первого руководителя

Конкурс на назначение на должность первого руководителя объявляется отдельным структурным подразделением Министерства просвещения Республики Казахстан и (или) управлением образования области, города республиканского значения и столицы, в зависимости от ведомственной подчиненности.

Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:

1) Публикация объявления о проведении конкурса на официальном Интернет-ресурсе и официальных аккаунтах социальных сетей государственного органа, который объявил конкурс, должна быть осуществлена не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с момента появления вакантной или временно вакантной должности первого руководителя.

2) Прием документов от лиц, выразивших желание участвовать в конкурсе.

3) Рассмотрение документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям, утвержденным приказом № 338 Министра образования и науки Республики Казахстан является важной частью процедуры конкурса.

4) Процедура сертификации на знание законодательства.

5) Собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа, который объявил конкурс.

Также стоит отметить, что существуют определенные категории лиц, которые освобождаются от необходимости проходить процедуру сертификации и имеют право участвовать в собеседовании при наличии соответствующего профильного образования. К этим категориям относятся: те, кто вошли в Президентский кадровый резерв, а также выпускники Назарбаев университета или выпускники прошедших обучение по международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ», или выпускники, обучившиеся в ТОП-100 лучших университетов мира по мировым рейтингам университетов Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education (THE), Шанхайскому рейтингу университетов мира Аcademic ranking of world universities.

Состав конкурсной комиссии в управлении образования области, городе республиканского значения и столице должен включать не менее чем семь человек, включая председателя, который избирается из числа членов комиссии. Комиссия Министерства образования должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя, также избираемого из числа членов комиссии. Независимыми экспертами в конкурсной комиссии могут быть лица, не являющиеся государственными служащими. Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии на ее заседание могут приглашаться наблюдатели, которые обязаны иметь гражданство Республики Казахстан и не быть моложе восемнадцати лет. Эти меры способствуют надежной и справедливой проведению конкурса на занятие должности первого руководителя.

Важно подчеркнуть, что при выявлении сведений о совершении коррупционного преступления, уголовного правонарушения или нарушении норм педагогической этики, что запрещены действующим законодательством Республики Казахстан и могут представлять угрозу для добросовестной службы, кандидат может быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе. Это важное условие для обеспечения чистоты и прозрачности конкурсной процедуры и поддержания высоких стандартов этики и законности в государственных организациях образования.

Порядок прохождения сертификации

Сертификация кандидатов организуется специальной организацией, назначаемой управлениями образования с согласования местных исполнительных органов соответствующих регионов. При этом организация сертификации действует независимо от представителей государственного органа, который объявил конкурс, а также без участия иных задействованных лиц. Это мероприятие направлено на обеспечение надежности и

Любое вмешательство в процесс сертификации кандидатов со стороны представителей государственного органа, а также третьих лиц, которые не имеют отношения к данному процессу, строго запрещено. Проведение сертификации осуществляется независимо и без вмешательства.

При этом, при проведении сертификации обязательно вовлекается независимый наблюдатель, который представляет интересы общественных организаций и является представителем территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования уполномоченного органа в области образования.

Кандидаты обязаны пройти сертификацию на знание следующих законодательных актов и нормативных документов: Трудового кодекса Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «Об образовании», «О противодействии коррупции», «О статусе педагога», приказов «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования», «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей и взрослых».

Это обязательные нормативные акты, которые кандидаты должны знать и понимать для успешного прохождения сертификации и участия в конкурсе на должность первого руководителя образовательной организации

Количество тестовых заданий для сертификации составляет 48 вопросов. Для успешного прохождения сертификации кандидат должен набрать не менее 50% правильных ответов на каждом из законодательных актов и нормативных правовых актов.

На сертификацию отводится 180 минут (3 часа). По истечении этого времени, программное обеспечение автоматически закрывается. Это означает, что кандидату предоставляется ограниченное время на прохождение сертификации, и он должен успеть ответить на все вопросы в пределах этого времени.

После завершения сертификации и подведения итогов, кандидату выдается сертификат о прохождении сертификации. Он может быть направлен в личный кабинет кандидата, предоставляя ему документальное подтверждение успешного прохождения процедуры сертификации. Сертификат о прохождении сертификации действует в течение одного года со дня прохождения сертификации.

Кандидаты, не достигшие порогового уровня при сертификации, не допускаются к следующим этапам конкурса. Если кандидаты претендуют на должность руководителя организации образования, но не набрали необходимый порог, им может быть предоставлена возможность пройти повторную сертификацию.

Отмечается, что кандидаты, претендующие на должность первого руководителя лицея «Білім-инновация», освобождаются от прохождения сертификации. Вместо этого они проходят согласование в форме собеседования с Международным общественным фондом «Білім-инновация» в течение трех рабочих дней после рассмотрения документов. Эти меры подчеркивают специфику набора и отбора кандидатов для данной должности.

Порядок прохождения собеседования

При проведении собеседования члены конкурсной комиссии формулируют вопросы, связанные с тематическими направлениями и требованиями кандидатов на должность первого руководителя государственной организации образования. Каждому кандидату выставляется «Оценочный лист кандидата на должность первого руководителя государственной организации образования» по установленной форме.

Государственный орган, объявивший конкурс, обязан уведомить письменно всех кандидатов, принимавших участие в конкурсе, о его итогах в течение трех рабочих дней после завершения конкурса.

Также, лица, которые принимают должности, связанные с выполнением государственных или приравненных к ним функций, а также их супруги, обязаны представить декларацию об активах и обязательствах в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан и в установленные сроки, как это предусмотрено Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

По итогам конкурса Министерство образования, управления образования областей, городов республиканского значения и столицы, а также отделы образования районов (городов областного значения) могут заключать трудовой договор с кандидатом, который получил положительное решение конкурсной комиссии. После этого издается приказ о назначении данного кандидата на должность первого руководителя государственной организации образования. Эти шаги являются заключительной частью процесса назначения на должность.

Порядок отбора и подготовки лидеров изменений в образовании

Подготовка лидеров изменений в образовании включает в себя следующие этапы: отбор кандидатов, обучение с промежуточным оцениванием, стажировка, процедура итогового оценивания, а также формирование республиканского кадрового резерва.

Отбор и подготовка кандидатов в Кадровый резерв осуществляются на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, равенства, объективности, прозрачности, открытости и проводятся организацией, определяемой Министерством с учетом прогноза текущей и перспективной потребности в кандидатах на занятие руководящих должностей организаций образования

В отборе участвуют кандидаты, соответствующие следующим критериям:

- наличие гражданства Республики Казахстан;

- возраст до 50 лет включительно;

- наличие высшего педагогического или профессионального или послевузовского образования по соответствующим профилям (прошедшие педагогическую переподготовку на базе организаций высшего и (или) послевузовского образования);

- наличие педагогического стажа работы не менее трех лет;

- наличие квалификационной категории не ниже педагога-эксперта, либо наличие квалификационной категории «заместитель руководителя третьей квалификационной категории» или «заместитель руководителя второй квалификационной категории», или «заместитель руководителя первой квалификационной категории» организации образования либо квалификационной категории «руководитель-организатор», или «руководитель-менеджер», или «руководитель-лидер»;

- не имеющие судимости;

- не имеющие медицинские противопоказания, а также с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, не состоящие на учёте в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, наркологической помощи населению.

Отметим, конкурс на занятие вакантной и (или) временно вакантной должности педагога лицей-интернат «Білім-инновация» проводится в соответствии с процедурами, установленными Международным общественным фондом «Білім-инновация».

Лица, окончившие высшие учебные заведения, прошедшие обучение по государственному образовательному заказу местных исполнительных органов, могут быть приняты на работу без прохождения конкурсных процедур при наличии документа о прохождении сертификации.

Освобождение от должности педагога осуществляется по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) статьи 49 Трудового кодекса Республики Казахстан.