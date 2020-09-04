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Как в Казахстане будут бороться с теневой экономикой

4 Сентября 2020 10:48
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Как в Казахстане будут бороться с теневой экономикой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Президента будет актуализирован План по противодействию теневой экономике. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будет усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в офшорные юрисдикции. До конца текущего года планируется осуществить первый обмен информацией о финансовых счетах физических и юридических лиц между налоговыми органами стран ОЭСР. Соответственно, будет проведен анализ полученных сведений по резидентам нашей страны», - заявил Алихан Смаилов в ходе онлайн-брифинга Правительства.

Он добавил, что также будет активизирована и продолжена работа по цифровизации налогового и таможенного администрирования.

«Уже создается Национальная система прослеживаемости товаров. С 1 октября текущего года вводится маркировка табачных изделий. Перечень товаров, подлежащих маркировке, будет постоянно расширяться, это позволит значительно снизить теневой оборот в экономике, особенно, в торговле», - сказал первый заместитель Премьер-Министра.

«На сегодня разработан проект Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора». Его принятие и перевод всех процедур в электронный формат повысит прозрачность и открытость закупок. Также при НПП «Атамекен» создан портал «Единое окно закупок» на базе различных действующих закупочных площадок», - проинформировал А. Смаилов.


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#Правительство РК   #Экономика   #Послание Президента РК-2020  
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Акбота Кузекбай

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